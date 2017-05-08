08.05.2017 17:16:22

Trafik Haftasına yoğun ilgi

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğünce İskele Meydanında Trafik Haftası programı gerçekleştirildi. Trafik Haftası nedeniyle İskele Meydanında çeşitli etkinlikler düzenleyen Trafik Tescil Denetleme ve Şube Müdürlüğü'ne Jandarma Trafik ve 112 Acil Servis ekipleride eşlik etti.

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Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğünce İskele Meydanında Trafik Haftası programı gerçekleştirildi. Trafik Haftası nedeniyle İskele Meydanında çeşitli etkinlikler düzenleyen Trafik Tescil Denetleme ve Şube Müdürlüğü'ne Jandarma Trafik ve 112 Acil Servis ekipleride eşlik etti.Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğünce düzenlenen trafik haftası etkinlikleri kapsamında 'Resim ve Şiir' dallarında dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi.İskele Meydanın da düzenlenen kutlama programına Çanakkale İl Emniyet Müdür Yardımcısı Armağan Şen İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ethem Ersöz, Çanakkale Bölge Trafik Şube Müdürü Yasin Pala, Çanakkale Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürü Erdal Musaoğlu'nun yanı sıra Çanakkale Şoförler Odası Başkanı Mehmet Ali Demir katıldı.Yapılan programla ilgili olarak konuşan Trafikten Sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı Armağan Şen, "Öncelikle velilerimiz, öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz hoşgeldiniz biliyorsunuz bu farkındalığı arttırmak için her yıl mayıs ayında trafik haftasını tertip ediyoruz. Resim yarışması ve şiir yarışması oldu. Dereye giren öğrencilerimize cam sakızı çoban armağanı bir hediyemiz var. Bu katılımınızdan dolayı çok teşekkür ederiz'dedi.Diğer yandan ödül törenine geçildi. Resim dalında dereceye giren Rabia Taş(Atatürk Ortaokulu) Devlet Yağmur Coşgül (Cumhuriyet Ortaokulu) İlayda Yılmaz (Atatürk Ortaokulu), Şiir dalında ise Yiğit Kuzey Çelik( Mustafa Kemal İlkokulu) Melike Su Güleç (18 Mart İlkokulu) Fatmagül Sürahi (Hüseyin Akif Terzioğlu İlkokulu) öğrencilerine ödülleri protokol üyeleri tarafından verildi.Yılın en başarılı trafik polislerine ödülleri verildiYıl boyunca görevlerinde üstün hizmet gösteren Trafik Polislerine ödülleri müdürleri tarafından takdim edildi. Yılın Trafik Polisi Trafik Tescil Denetme Şube Müdürlüğü personeli Polis Memuru Ercan Yılmaz'a ödülü Trafik Tescil Denetleme ve Şube Müdürü Erdal Musaoğlu tarafından verildi.Her yıl trafik haftasında yılın şoförü ödüllerine bu sene Ahmet Akgül seçildi. Yılın Şoförü ödülünü Ahmet Akgüle Çanakkale Şoförler Odası Başkanı Mehmet Ali Demir verdi. Program gün boyu etkinliklerle devam etti.