20.02.2017 15:51:30

Trafik Elektronik Denetleme Sistemi devreye girecek

Bilecik'te şehir içinden geçen ve polis sorumluluk bölgesinde bulunan noktada giriş ve çıkışlarda hız denetimi için Trafik Elektronik Denetleme Sistemi (TEDES) devreye girecek.

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Bilecik'te şehir içinden geçen ve polis sorumluluk bölgesinde bulunan noktada giriş ve çıkışlarda hız denetimi için Trafik Elektronik Denetleme Sistemi (TEDES) devreye girecek.Şehir içi trafiğini denetlemek amacıyla İl Emniyet Müdürlüğü tarafından hazırlanan TEDES Projesi'nin artık uygulanmaya başlatılacağı belirtildi. Proje için galvanizli direkler dikilmeye başlandı. Merkezde belirli noktalara kurulan elektronik denetleme sistemi sayesinde şehir içinde trafik kurallarına uymayan araçların sürücülerine elektronik cezai yaptırım uygulanacak. Belirlenen hız sınırlarını aşan, park ihlali yapan ya da kırmızı ışıkta geçen araçları fotoğraflayan sistem, verileri cezai işlem için emniyete iletecek. Tespitler doğrultusunda kesilen trafik cezaları sürücülerin adresine gönderilecek.