SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
Trabzonspor Yusuf Yazıcı'yı KAP'a bildirildi
01.03.2017 17:58:32

Trabzonspor Yusuf Yazıcı'yı KAP'a bildirildi

Trabzonspor Kulübü, Yusuf Yazıcı'nın 2020 yılına kadar olan sözleşmesini 2022 yılına kadar uzattığını KAP'a bildirdi

Trabzonspor Kulübü, Yusuf Yazıcı'nın 2020 yılına kadar olan sözleşmesini 2022 yılına kadar uzattığını KAP'a bildirdi.

Bordo-mavili kulübün konuyla ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada "Profesyonel futbolcumuz Yusuf Yazıcı ile olan mevcut sözleşmemiz 2021-2022 futbol sezonu sonuna kadar uzatılmıştır. Sözleşmeye göre oyuncuya her sezon için 250 bin TL garanti ücret ödenecektir. Ayrıca kulübümüz tarafından oyuncuya bir daire tahsis edilecektir" denildi.
    YORUM YAZ
1 dolarların sırrı ne? Gizli tanıklar anlattı
2017 Emekli promosyonu nasıl alınacak?
Adil Öksüz nereden nasıl kaçtı? Arkasında ne bıraktı?
'Bundan sonra savaş da mümkün, terör de, darbe de...'
MHP 9 ilde miting yapacak
Yemen'de 'iç göç dramı'
'Erbakan Hoca: Şartlara teslim olmayan lider'
Arap Baharı neden Ürdün'e uğramadı?
Kocaeli'de belediye başkanı bir anda denize atladı!
Hakimden darbeci askere: Devlet isteseydi sizi öldürürdü
Taliban güçleri Kabil'e saldırıyor
Aydın Doğan hakkında zorla getirme kararı!
İşte yeni Nokia 3310'un özellikleri
Suriye'deki Çeçen komutan Şişani, eleştirilere yanıt verdi: Rusya, IŞİD ve Çeçenler...
Astsubay FETÖ bağlantısını itiraf etti
Kürtler referandumda “evet” mi diyecekler, yoksa “hayır” mı? 1
İstanbul’dan sis manzaraları
Aziz Yıldırım: Yargıtay kararının bir önemi kalmadı
İHH, dünya genelinde on binlerce yetimle bir araya gelecek
Afganistan'da yeni bir 'içeriden saldırı'
Adil Öksüz Londra’da mı?
THY'nin ardından Pegasus da uçak seferlerini iptal etti
İşte halkı en silahlı ülkeler
MİT'in Bylock listesi savcılıkta
ABD'den garip YPG paylaşımı: Savaşmaya hazırlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan'dan ayrıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan'dan ayrıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 13. Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Liderler Zirvesi için bulunduğu Pakistan'dan özel uçak 'TUR' ile Türkiye'ye hareket etti.
01.03.2017 18:08:53
Milletvekili reklam için kendini kaçırttı
Milletvekili reklam için kendini kaçırttı
Milletvekili Honçarenko'un kaçırıldığına dair haberlerin, Ukrayna Güvenlik Servisi tarafından organize edilen bir şov olduğu ortaya çıktı.
01.03.2017 17:44:55
Osmanlıspor lige döndü
Osmanlıspor lige döndü
UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Yunanistan'ın Olympiakos takımına elenen Osmanlıspor, lige döndü.
01.03.2017 17:39:42
İpsala Sınır Kapısında PKK'lı yakalandı
İpsala Sınır Kapısında PKK'lı yakalandı
Edirne’de İpsala Sınır Kapısı’ndan başkasına ait pasaportla Yunanistan'a geçmeye çalışan PKKmensubu yakalandı.
01.03.2017 17:37:25
Meteoroloji'den 'kuvvetli yağış' uyarısı
Meteoroloji'den 'kuvvetli yağış' uyarısı
Antalya, Muğla ve Burdur'un doğusu ile Isparta'nın güneyinde çok kuvvetli yağış beklendiği açıklandı.
01.03.2017 17:10:27
Verginin yüzde 45'i İstanbul'dan
Verginin yüzde 45'i İstanbul'dan
İstanbul Vergi Dairesi Başkanı Bayrakdar, 'Geçen yıl Türkiye'de toplanan vergilerin, Büyük Mükellefler Vergi Dairesi başkanlığı dahil, yüzde 44,5'i İstanbul'dan toplandı.' dedi.
01.03.2017 17:01:31
Havası en kirli ilçeye doğalgaz geldi
Havası en kirli ilçeye doğalgaz geldi
Türkiye'nin en kirli havasına sahip ilçelerden biri olan Edirne'nin Keşan ilçesi doğalgaza kavuştu.
01.03.2017 16:31:56
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Darbeci askerden şaşırtan 'Kılıçdaroğlu' çağrısı
Darbeci askerden şaşırtan 'Kılıçdaroğlu' çağrısı
Fitch kararı sonrası TL'de önemli değişim
Fitch kararı sonrası TL'de önemli değişim
Suriye'deki Çeçen komutan Şişani, eleştirilere yanıt verdi: Rusya, IŞİD ve Çeçenler...
Suriye'deki Çeçen komutan Şişani, eleştirilere yanıt verdi: Rusya, IŞİD ve Çeçenler...
Türkiye'nin Rusya'ya ihracatı Ocak'ta 150 milyon dolar oldu
Türkiye'nin Rusya'ya ihracatı Ocak'ta 150 milyon dolar oldu
Rusya'dan kimyasal silahlar için tarihi buluş
Rusya'dan kimyasal silahlar için tarihi buluş
THY'nin ardından Pegasus da uçak seferlerini iptal etti
THY'nin ardından Pegasus da uçak seferlerini iptal etti
ABD'den garip YPG paylaşımı: Savaşmaya hazırlar
ABD'den garip YPG paylaşımı: Savaşmaya hazırlar
Piyasalar, Trump'ın vereceği mesajları bekliyor
Piyasalar, Trump'ın vereceği mesajları bekliyor
Abdulkadir Selvi'den Bahçeli'ye cevap geldi.
Abdulkadir Selvi'den Bahçeli'ye cevap geldi.
Taliban güçleri Kabil'e saldırıyor
Taliban güçleri Kabil'e saldırıyor
TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
SON YORUMLANANLAR
'Konuşsanıza Hulusi Paşa! Neden susuyorsunuz ki?'
'Konuşsanıza Hulusi Paşa! Neden susuyorsunuz ki?'
Darbe öncesi Yenişafak'a 'darbe' uyarısı
Darbe öncesi Yenişafak'a 'darbe' uyarısı
Çocuğu Suriyeli tarafından öldürülen aile: Oyuna gelmeyeceğiz!
Çocuğu Suriyeli tarafından öldürülen aile: Oyuna gelmeyeceğiz!
Kudüs'ten bir ses yükseliyor: Arakanlı Müslümanları kurtarın!
Kudüs'ten bir ses yükseliyor: Arakanlı Müslümanları kurtarın!
Kalemin ucundan Erbakan Hoca…
Kalemin ucundan Erbakan Hoca…
Erbakan: Bizim davamız İslam
Erbakan: Bizim davamız İslam
Hürriyet Gazetesi için 'el koyma' talebi!
Hürriyet Gazetesi için 'el koyma' talebi!
Metropol'den Başkanlık Sistemi anketi!
Metropol'den Başkanlık Sistemi anketi!
'Batı istiyor ki Türk ile Fars, Farsla Arap, Şiayla Sünni çatışsın...'
'Batı istiyor ki Türk ile Fars, Farsla Arap, Şiayla Sünni çatışsın...'
Ahlak ve maneviyat: Erbakan
Ahlak ve maneviyat: Erbakan

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları