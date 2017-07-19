19.07.2017 13:10:07

Trabzonspor, yılın transferi için gün sayıyor

Trabzonspor yılın transferine imza atmak için gün sayıyor. Bordo-mavililer, kulübü Beijing Guoan'u ikna için Çin'de bulunan Burak Yılmaz'dan haber bekliyor. Golcü oyuncudan haber gelmesinin ardından yöneticiler transferi bitirmek için Çin'e gidecek.

Trabzonspor, eski golcüsü Burak Yılmaz'ın transferinde gün sayıyor. Çin'in Beijing Guoan takımında forma giyen oyuncuyla her konuda anlaşmaya varan bordo-mavililer, Çin'den gelecek haberi bekliyor. Kulübü Beijing Guoan'u ikna için Çin'de bulunan Burak Yılmaz'dan olumlu haber gelmesinin ardından Trabzonspor yönetimi, görevlendireceği bir ismi Çin'e göndererek transferi bitirecek.



BURAK YILMAZ ALACAKLARINDAN FERAGAT EDECEK



Trabzonspor ile her konuda anlaşmaya varan Burak Yılmaz, yeniden bordo-mavili kulübe gelmek için Çin'in Beijing Guoan kulübünü ikna etmeye çalışıyor. Çin kulübünde önemli bir alacağı olan golcü oyuncu, bordo-mavili kulübe gelmek için bu alacağından feragat edecek. Burak Yılmaz'ın, Çin kulübünden aldığı yıllık ücretin altında bordo-mavili kulübe evet dediği belirtildi.



TRABZONSPOR BURAK YILMAZ'ıN BOŞLUĞUNU DOLDURAMADI



2009-2010 sezonunun devre arasında Trabzonspor'a Gökhan Ünal takasıyla Fenerbahçe'den gelen Burak Yılmaz'ın, 2012-2013 sezonunda Galatasaray'a transfer olmasının ardından bordo-mavili takım, forvet hattında büyük bir sıkıntıya girdi. Yıldız oyuncunun söz konusu tarihte ayrılmasından sonra forvet hattında görev yapan Halil Altıntop, Henrique, Vittek, Janko, Emre Güral, Deniz Yılmaz, Serdar Gürler, Yatabare, Waris, Cardozo, N'Doye, Muhammet Demir, Muhammet Beşir ve Rodallega gibi oyuncular forvette görev yapan isimler oldu. Söz konusu 14 oyuncu Burak Yılmaz'ın ardından görev yaptıkları lig maçlarında 78 gol imza atarken, Burak Yılmaz ise tek başına 55 gol atmıştı. Bu da Trabzonspor'un forvet hattında yaşadığı büyük sıkıntıyı gözler önüne serdi.



FORVET HATTINA SERVET HARCANDI



Trabzonspor, forvet hattına son 5 yılda 100 milyon TL'yi aşan transfer yaptı ama Burak Yılmaz'ın yerini dolduramadı. Bordo-mavili takımda 2.5 sezon görev yapan golcü oyuncu, Spor Toto Süper Lig maçlarında 55 gole imza attı. Burak, bordo-mavili formayla 2011-2012 sezonunda ise 33 golle gol kralı oldu. Tarihinde 4 gol kralı çıkaran Trabzonspor'da en çok golü atan kral oldu.