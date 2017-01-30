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Trabzonspor yeni stadyumunda 790 günlük özleme son verdi
30.01.2017 13:15:12

Trabzonspor yeni stadyumunda 790 günlük özleme son verdi

Trabzonspor, Şenol Güneş Kompleksi'nde bulunan yeni stadyumu Medical Park Arena'da Gaziantepspor maçıyla birlikte üst üste 3 maç kazanma hasretine son verdi. Bordo-mavililer 790 gün sonra üst üste 9 puan çıkarmış oldu.

Trabzonspor, Şenol Güneş Kompleksi'nde bulunan yeni stadyumu Medical Park Arena'da Gaziantepspor maçıyla birlikte üst üste 3 maç kazanma hasretine son verdi. Bordo-mavililer 790 gün sonra üst üste 9 puan çıkarmış oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Şenol Güneş Kompleksi Medical Park Arena'da Gaziantepspor'u 4-0 mağlup ederek uzun bir aranın ardından ilk kez farklı galip gelen Karadeniz ekibi, en son 2014-15 sezonunda üst üste 3 maç kazanma başarısı göstermişti. Bordo-mavililer söz konusu sezonda 9. haftada Konyaspor'u 3-2, 10. haftada Galatasaray'ı deplasmanda 3-0 mağlup ederken, 1 Aralık 2014 tarihinde de kendi sahasında Gençlerbirliği'ni 4-1 yenerek 3 maç üst üste kazanmıştı. Bu da Trabzonspor'un yaşadığı son 3 maçlık galibiyet serisi olmuştu.

Trabzonspor, 790 günlük bir aranın ardından sahasında Gaziantepspor'u 4-0'la geçerek 2014-15 sezonunun ardından ilk kez 3 maç üst üste kazandı

Castillo tarihe geçti

Trabzonspor'un Kolombiyalı oyuncusu Fabian Castillo, bordo-mavililerin yeni stadyumunda attığı ilk golle tarihe geçti. Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Trabzonspor, Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Arena'da oynadığı ilk maçta Gaziantepspor'u 4-0 mağlup etti. Müsabakada ilk golü atan Fabiano Castillo, kulüp tarihine geçerken, Karadeniz ekibiyle de ilk golüne imza attı. Söz konusu müsabakada 2 gol bir den atan Kolombiyalı oyuncu, performansıyla da beğeni kazandı.

Geçtiğimiz sezona 3 puan fark attı

Trabzonspor, geçtiğimiz sezonun 19. haftasında 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 9 mağlubiyet alırken, attığı 24 gole karşılık ise kalesinde 28 gol görmüştü. Söz konusu sezonda 24 puan toplayan Trabzonspor, 10. sırada yer almıştı. Bordo-mavililer bu sezon ise 19 maçta 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 8 mağlubiyet elde ederken attığı 19 gole karşılık kalesinde 21 gol gördü ve 27 puan toplayarak 9. sırada yer aldı.

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