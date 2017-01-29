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Trabzonspor'un yeni stadyumunun ismi Medicap Park Arena oldu
29.01.2017 15:42:46

Trabzonspor'un yeni stadyumunun ismi Medicap Park Arena oldu

Trabzonspor Kulübü Başkanı Muharrem Usta, Şenol Güneş Kompleksi'ndeki yeni stadın isim sponsorunun Medical Park, olduğunu açıkladı.

Trabzonspor Kulübü Başkanı Muharrem Usta, Şenol Güneş Kompleksi'ndeki yeni stadın isim sponsorunun Medical Park, olduğunu açıkladı.

Başkan Muharrem Usta, Trabzonspor'un Gaziantepspor ile oynayacağı maçın öncesinde yeni statta kulüp asbaşkanı Ahmet Çubukçu'yla düzenlediği basın toplantısında, Trabzonspor tarihi için önemli bir gün yaşadıklarını ifade etti.

Yeni statla yeni bir hayata başladıklarını belirten Usta, "Olağanüstü başarılarla geçen 50 yıllık mazimiz var. Trabzonspor'umuz bizden önce nasıl çok büyük başarılara imza atmışsa, sizlerle bizlerle bundan sonra inanıyorum daha nice başarılı yıllar olacak" dedi.

"Uzun süredir görüşmeler vardı"

Usta, ilk maçlarını oynadıkları yeni stadın antrenman sahaları, kamp tesislerine kadar Türkiye'de çok konuşulan büyük bir kompleks içerisinde olduğunu vurgulayarak, "Bu tesisin açılışı yapıldı ve Şenol Güneş Kompleksi ismi verilmişti. Ama bildiğimiz gibi stadımızın isim sponsoru olacaktı. Uzun zamandır aslında görüşmeler vardı bu konuda. Kolay değil isim sponsorluğu yapacak firma sayısı dünyada da Türkiye'de çok fazla sayıda olmuyor. İsim sponsorluğu yeni dönemde gerçekten kulüpler için hem önemli bir kaynak hem de işbirliği yapma adına yola çıktığımızda büyük bir şirket, yapı olması gerekiyor ki, o işbirliğinde geleceğe katkısı yüksek olsun" dedi.

"Trabzonspor'a hayırlı uğurlu olsun"

Kendisi için de bugün enteresan bir gün olduğunu belirten Usta, "Asbaşkanımız Trabzonspor'u temsil edecek. Ben de başkan olarak sponsor firmayı temsil edeceğim. İsmi ufak ufak sosyal medyada duyulmaya başlamıştı. Bugün olarak resmi olarak ismi açıklıyoruz, Medicalpark Arena. Trabzonspor'a hayırlı uğurlu olsun. Ben bugün hem başkan gibiyim ama aslında sponsor tarafındayım. Biliyorsunuz Medical Park, Türkiye'nin en yaygın sağlık markası. Yaklaşık 30 hastanesi bulunan, en büyük sağlık grubunu oluşturuyor. Sporun içinde çok gördük bu markayı. Trabzonspor ile stat ismi ilk kez oluyor. Bu birlikteliğin Trabzonspor'umuza çok şey katacağına gönülden inanıyorum. Benim başkanlığım dönemine denk gelmesi kurucusu olduğum yönetim kurulu başkanlığını yaptığım Medical Park markasının Trabzonspor'a başkan olduğum döneme gelmesi ilginç tesadüf oldu."

Çubukçu: "Trabzon'da futbol heyecanını üst seviyeye çıkarmayı planlıyoruz"

Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Ahmet Çubukçu ise tarihi bir günde hep beraber olmanın hazzını duyduklarını belirterek, "Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. İnşallah bu statta bu isim sponsorluğunda birlikte adaleti, sevgiyi ve saygıyı birleştirerek Trabzon'da futbol heyecanı üst seviyelere çıkarmayı planlıyoruz" şeklinde konuştu.

Trabzonspor Kulüp Başkanı Muharrem Usta, sponsorluğun mali boyutuna ilişkin bir soru üzerine ise "Mali boyutu biraz piyasaya yansımış durumda ama Trabzonspor borsaya açık bir şirket olduğu için henüz oraya deklarasyon yapılmadığından açıklayamıyoruz" dedi.

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