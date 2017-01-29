29.01.2017 17:19:46

Trabzonspor'un stat sponsoru Medical Park oldu

Muharrem Usta, Şenol Güneş Kompleksi'ndeki yeni stadın isim sponsorunun Medical Park, olduğunu açıkladı.

AA'nın haberine göre, Trabzonspor Kulübü Başkanı Muharrem Usta, Şenol Güneş Kompleksi'ndeki yeni stadın isim sponsorunun Medical Park, olduğunu açıkladı.

Usta, Trabzonspor'un Gaziantepspor ile oynayacağı maç öncesi yeni statta kulüp asbaşkanı Ahmet Çubukçu ile düzenlediği basın toplantısında, Trabzonspor tarihi için önemli bir gün yaşadıklarını belirtti.

Yeni statla yeni bir hayata başladıklarını ifade eden Usta, "Olağanüstü başarılarla geçen 50 yıllık mazimiz var. Trabzonsporumuz bizden önce nasıl çok büyük başarılara imza atmışsa sizlerle bizlerle bundan sonra inanıyorum daha nice başarılı yıllar olacak." dedi.

Usta, ilk maçlarını oynadıkları yeni stadın antrenman sahaları, kamp tesislerine kadar Türkiye'de çok konuşulan büyük bir kompleks içerisinde olduğuna dikkati çekerek, "Bu tesisin açılışı yapıldı ve Şenol Güneş Kompleksi ismi verilmişti ama bildiğimiz gibi stadımızın isim sponsoru olacaktı. Uzun zamandır aslında görüşmeler vardı bu konuda. Kolay değil isim sponsorluğu yapacak firma sayısı dünyada ve Türkiye'de çok fazla sayıda olmuyor. İsim sponsorluğu yeni dönemde gerçekten kulüpler için hem önemli bir kaynak hem de işbirliği yapma adına yola çıktığımızda büyük bir şirket, yapı olması gerekiyor ki o işbirliğinin de geleceğe katkısı yüksek olsun." diye konuştu.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder