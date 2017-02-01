01.02.2017 13:30:12

Trabzonspor, Suk'u borsaya bildirdi

Trabzonspor, Güney Koreli futbolcu Hyun Jun Suk'un sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini borsaya bildirdi.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

Trabzonspor, Güney Koreli futbolcu Hyun Jun Suk'un sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini borsaya bildirdi.Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da yer alan açıklamada, "Şirketimiz ile profesyonel futbolcu Hyun-Jun Suk arasındaki sözleşme, karşılıklı olarak feshedilmiştir" ifadesi kullanıldı.Sezon başında Portekiz'in Porto takımından 750 bin Euro'ya kiralanan Hyun Jun Suk ile 1 milyon Euro karşılığında bir yıllık sözleşme imzalanmıştı.