26.07.2017 19:55:16

Trabzonspor, Serdar Taşcı transferinde mutlu sona çok yakın

Trabzonspor'un uzun süredir transferini bitirmek için uğraş verdiği Serdar Taşcı transferinde mutlu sona çok yaklaştı. Rusya'da bulunan Başkan Muharrem Usta, Spartak Moskova'lı yöneticilerle transferi bitirme aşamasına geldi.



Trabzonspor'un uzun zamandır gündeminde olan Serdar Taşçı için başkan Muharrem Usta, Rusya'nın başkentti Moskova'da görüşmelerini sürdürüyor. Teknik Direktör Ersun Yanal'ın takımda görmek istediği savunma oyuncusu için tüm şartlarını zorlayan Karadeniz ekibi uzun süredir peşinde olduğu futbolcunun transferini bitirmek üzere.



Trabzonspor'a gelmeye 'evet' diyen Serdar Taşçı, Başkan Muharrem Usta ile her konuda anlaşmaya varırken, Rus kulübünde 1 yıl daha sözleşmesi olan Serdar Taşcı'nın uygun bir bonservis bedeliyle bordo-mavili takıma geleceği öğrenildi. Rusya'da bulunan başkan Muharrem Usta'nın transferi bitirmesinin ardından Serdar Taşcı ile birlikte Türkiye'ye dönmesi bekleniyor.



BURAK YILMAZ İÇİN BEKLEYİŞ SÜRÜYOR



Trabzonspor'un gündemine olan diğer oyuncu Burak Yılmaz konusunda da Karadeniz ekibi bekleyişini sürdürüyor. Burak Yılmaz ile her konuda anlaşmaya varmasının ardından Çin kulübü Beijing Guoan'nın oyuncu hakkında vereceği karar bekleniyor. 6 Milyon Euro'da direten Çin ekibinin bu rakamın altına düşmediği öğrenilirken, Burak Yılmaz'ın ise ayrılmak için görüşmelerini sürdürdüğü belirtildi.