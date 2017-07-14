14.07.2017 09:11:00

Trabzonspor Macaristan kampının sonuna geldi

Yeni sezon hazırlıklarının ilk etap kampını Macaristan'ın Telki kasabasında sürdüren Trabzonspor, kampın sonuna geldi.

Macaristan Futbol A Milli Takımı'nın kamp tesislerinde 2 Temmuz tarihinden bu yana hazırlıklarını sürdüren bordo-mavili ekip bugün günü çift idmanla tamamladı.



Teknik Direktör Ersun Yanal sabah idmanını basına kapalı yaparken, akşam idmanının ilk 20 dakikasını basına açtı. Sabah çalışmasında sadece düz koşu yapan Trabzonspor, akşam idmanında ise tam kadro olarak taktik ağırlıklı bir çalışma gerçekleştirdi.



TRABZONSPOR MACARİSTAN'DAKİ İLK HAZIRLIK MAÇINI MTK BUDAPEŞTE İLE YAPACAK



Trabzonspor, Macaristan kampının ilk maçında 15 Temmuz TSİ 19.30'da ülkenin köklü kulüplerinden MTK Budapeşte ile Telki'de karşılaşacak. Güvenlik nedeniyle Macaristan Futbol Federasyonu maça seyirci alınmasını yasakladı.



Trabzonspor yarın günü çift idmanla tamamlayarak MTK Budapeşte maçına çıkacak.