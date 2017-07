12.07.2017 14:47:49

Trabzonspor, Macaristan kampında sona doğru

Yeni sezon hazırlıkları için 2 Temmuz tarihinde Macaristan'a gelen Trabzonspor, kampın 11. günündeki sabah antrenmanında oldukça neşeliydi.

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'nin hemen yanında bulunan ve Macaristan A Milli Takım kampı olan Telki kasabasındaki kamp tesislerinde çalışmalarını bazen günde çift bazen de günde 3 idmanla sürdüren bordo-mavili ekipte, bu sabah idmanda 5 futbolcu takımdan ayrı olarak fizyoterapist eşliğinde salonda çalıştı.



Durica, Uğur, N'doye, Kamil Ahmet ve Abdulkerim yaklaşık 1 saat boyunca özel idman yaptı.



OKAY'DAN SEVİNDİRİCİ HABER



Macaristan kampı boyunca neredeyse her gün fizyoterapist eşliğinde salonda çalışan ve özel idman uygulanan Okay, bugün ilk kez takımla birlikte çalıştı.



ERSUN YANAL'IN KULAĞI USTA'DA



Her gün Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta ile telefonda uzun dakikalar geçiren Ersun Yanal, başkandan gelecek transfer haberlerini beklemeye koyuldu. Özellikle takımın Slovakya'da sürdüreceği 2. etap kampına yeni alınacak futbolcuların yetiştirilmesini isteyen Yanal, Usta ile birlikte transfer konusunda titiz bir çalışma yürütüyor.



TRABZONSPOR, MACARİSTAN'DAKİ İLK MAÇINA ÇIKIYOR



Bordo-mavili takım, Macarların ünlü futbol takımlarından MPK Budapeşte ile cumartesi günü bir hazırlık maçı yapacak. TSİ 19.30'da kamp tesislerinde oynanacak maça güvenlik nedeniyle seyirci alınmayacak. Macaristan Futbol Federasyonu, Macaristan'da yaşayan bordo-mavili taraftarların maça gelmek istediğini ancak sahanın fiziki şartlarının buna elverişli olmadığını belirtti.



Trabzonspor, hazırlıklarını TSİ 20.00'de yapacağı antrenmanla sürdürecek.