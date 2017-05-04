05.05.2017 10:02:19

Trabzonspor ile Kayserispor 40. randevuda

Geride kalan 39 lig maçında bordo-mavililerin galibiyetlerde 24-6 üstünlüğü bulunuyor

Trabzonspor ile Kayserispor, yarın Medical Park Arena'da yapacakları maçla ligde 40. kez karşı karşıya gelecek.

Geride kalan 39 maçta bordo-mavililerin galibiyetlerde 24-6 üstünlüğü bulunurken, 9 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.

Trabzonspor, rakip filelere 68 gol gönderirken, kalesinde 39 gol gördü.

Bordo-mavililer, sahasında oynanan 19 maçta ise 15 galibiyet, 4 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmedi.

İki takım arasındaki en farklı skorlu galibiyetleri Trabzonspor, 1994-1995 sezonunda 5-2, 2008-2009 sezonunda 4-1'lik sonuçla elde etti.

Taraflar arasındaki en gollü maç ise 1997-1998 sezonunda Kayseri'de bordo-mavili takımın 6-5 üstünlüğüyle sona eren karşılaşma oldu.