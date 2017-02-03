03.02.2017 09:15:11

Trabzonspor'dan Hakan Çalhanoğlu açıklaması

Trabzonspor, milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'na 4 ay futboldan men cezası verilmesinin ardından bir açıklama yaptı.

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Trabzonspor, milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'na 4 ay futboldan men cezası verilmesinin ardından bir açıklama yaptı.Bordo-mavili kulüp, FIFA'nın (Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği) verdiği ve CAS'ın (Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi) da onayladığı ceza ile ilgili resmi internet sitesinden açıklama yaptı. Trabzonspor, konu ile ilgili şu ifadelere yer verdi:"Kulübümüz ile Hakan Çalhanoğlu arasında 2013 yılından bu yana devam eden dava dün itibariyle sonuçlanmıştır.Maalesef Çalhanoğlu, Trabzonspor ile akdettiği sözleşmeye ve aldığı 100.000.-Euro peşinata rağmen tarafımıza hiçbir açıklama yapmadan başka bir kulüp ile sözleşme akdetmiştir. Bundan sonraki süreçte ailesi ve menajeri ile defalarca görüşülmüş, uzlaşma taleplerimiz için uzattığımız el havada bırakılmıştır.Camiasına karşı sorumlu olan kulübümüz, hak ve hukukunu korumak amacıyla, yasal işlemlere başlamıştır. Çünkü hukuk, tam da bu sorunların çözümü için vardır. Devam eden süreç dün itibariyle sonuçlanmıştır. FIFA, vermiş olduğu sportif ceza kararının takipçisi olmuş CAS da yargılamaya katılmıştır. Benzer bir olayın yakın gelecekte yaşanmaması temennimizdir."