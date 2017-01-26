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Trabzonspor'dan Avni Aker'e buruk veda
26.01.2017 16:37:03

Trabzonspor'dan Avni Aker'e buruk veda

Trabzonspor'dan Hüseyin Avni Aker Stadı'na buruk veda. Bordo-mavili taraftarlar Ziraat Türkiye Kupası H Grubu'nda Atiker Konyaspor ile Hüseyin Avni Aker'de oynanan son maça ilgi göstermedi.

Trabzonspor'dan Hüseyin Avni Aker Stadı'na buruk veda. Bordo-mavili taraftarlar Ziraat Türkiye Kupası H Grubu'nda Atiker Konyaspor ile Hüseyin Avni Aker'de oynanan son maça ilgi göstermedi.

Ziraat Türkiye Kupası H Grubu'nda iddiası kalmayan Trabzonspor, son maçına Atiker Konyaspor ile Hüseyin Avni Aker Stadyumu'nda çıktı. Spor Toto Süper Lig'de 29 Ocak Pazar günü Gaziantepspor'u Şenol Güneş Spor Kompleksi'ndeki yeni stadında ağırlayacağını açıklamasının ardından, Ziraat Türkiye Kupası H Grubu'nda Atiker Konyaspor maçıyla yaklaşık 50 yıldır mücadele ettiği Hüseyin Avni Aker Stadı'nda son maçına çıktı. İki takımın da formalite gereği çıktığı müsabaka bordo-mavililer için Hüseyin Avni Aker'de oynanacak olan son resmi maç olması ve veda niteliği taşıması nedeniyle ayrı bir önem taşımasına rağmen taraftarlar ilgi göstermedi.

Hüseyin Avni Aker'de unutulmaz mazi

Resmi açılışı 1951'de yapılan ve bordo-mavili takımın birçok başarısına tanıklık eden tarihi Hüseyin Avni Aker Stadı, kapılarını son kez taraftarına açtı. İdmanocağı ile Sebat Gençlik arasında oynanan ilk özel maça ev sahipliği yapan Hüseyin Avni Aker Stadı, 1967-1968 sezonunda İdmanocağı, İdmangücü, Karadeniz Gücü ve Martıspor'un birleşmesiyle 2 Ağustos 1967 tarihinde kurulan Trabzonspor, 2. Lig Beyaz Grup'ta 20 Ağustos 1967 tarihinde Galata karşısında Hüseyin Avni Aker Stadı'nda ilk maçına çıktı. Trabzonspor'un 2. Lig'de bu statta ilk golünü 3. haftada 1-0 kazanılan Kastamonuspor maçında Necati Atasoy attı.

Süper Lig'de ilk ve son maçı Fenerbahçe ile oynadı

Trabzonspor, 1974-1975 sezonuyla Türkiye 1. Futbol Ligi'nde (Süper Lig) mücadele etmeye başladı. Hüseyin Avni Aker Stadı'nda bu ligde ilk maçını Fenerbahçe ile oynadı. Sahasındaki maçı 1-0 kaybeden bordo-mavililer, son lig karşılaşmasını da yine sarı-lacivertli takım karşısında bu sezon 16. haftada yaptı ve 3-0 mağlup oldu.

Avrupa devlerini dize getirdi

Trabzonspor, Avrupa kupalarında Hüseyin Avni Aker Stadı'nda ilk maçını 1976-1977 sezonunda Şampiyon Kulüpler Kupası'nda İzlanda'nın Akranes takımıyla yaptı. Karşılaşmadan 3-2 galip ayrılırken, ilk golü atan isim Hüseyin Tok olmuştu.

Bordo-mavililer, Hüseyin Avni Aker Stadyumu'nda Avrupa arenasında güçlü takımlara karşı da başarılı sonuçlar aldı. Karadeniz ekibi, 1976-1977 sezonunda İngiltere'nin Liverpool, 1983-1984 sezonunda İtalya'nın Inter, 1990-1991 sezonunda İspanya'nın Barcelona ve 1994-1995 sezonunda İngiltere'nin Aston Villa takımını Hüseyin Avni Aker Stadı'nda 1-0'lık sonuçlarla yendi.

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