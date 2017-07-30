30.07.2017 22:52:13

Trabzonspor'da kutlamalar sona erdi

Trabzonspor'un kuruluşlunun 50. yıl kutlamaları, meşale etkinliği ile sona erdi.



Trabzonspor, kuruluşunun 50. yılını İstanbul'da doyasıya kutladı. Öğlenden sonra konserlerle başlayan kutlama, '1 Meşale de Sen Yak' etkinliği ile sona erdi. Sütlüce Sahili'nin kenarında toplanan yüzlerce taraftarlar, meşalelerle sahili bordo-mavili renge boyadı. Daha sonra Başkan Muharrem Usta, tekne ile açılarak, buradan sahilde olan taraftarlara üçlü çektirdi.



Etkinlikler kapsamda ayrıca kurulan Kızılay çadırında kan bağışı kampanyası yapıldı. Bağış yapan 3 bordo-mavili taraftarlar, yeni sezon forması kazandı. Taraftarlara ödüllerini Başkan Muharrem Usta takdim etti.





