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Trabzonspor'da kombine ve bilet fiyatları açıklandı
16.07.2017 18:31:28

Trabzonspor'da kombine ve bilet fiyatları açıklandı

Trabzonspor'un 2017-2018 sezonunda iç saha maçlarında geçerli olacak sezonluk kombine ve müsabaka biletlerinin fiyatları belli oldu.

Trabzonspor'un 2017-2018 sezonunda iç saha maçlarında geçerli olacak sezonluk kombine ve müsabaka biletlerinin fiyatları belli oldu.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, sezonluk kombine kart satışlarının yarın saat 11.00'den itibaren başlayacağı belirtildi.

Açıklamaya göre belirlenen kombine fiyatları şöyle:

Platinum B Blok ​7 bin lira, Platinum A-C Blok ​6 bin 500 lira, VIP Gold ​​5 bin lira, VIP Silver ​​4 bin lira, kategori 1 (Batı 1) bin 500 lira, kategori 2 (Batı 2) bin 200 lira, kategori 3 (Doğu 1) ​bin 100 lira, kategori 4 (Doğu 2) ​900 lira, kategori 5 (Doğu 3) ​700 lira ve kategori 6 (kale arkaları) 400 lira.

Bunun yanı sıra 2017-2018 sezonunda derbi maçlar hariç diğer karşılaşmaların bilet fiyatlarının da belirlenerek, sezon boyunca uygulanmak üzere sabitlendiği aktarıldı. Buna göre sezonluk maç biletlerinin fiyatları şu şekilde:

Platinum B Blok ​ 425 lira, Platinum A-C Blok ​400 lira, VIP Gold 300 lira, VIP Silver 250 lira, kategori 1 (Batı 1) 90 lira, kategori 2 (Batı 2) 70 lira, kategori 3 (Doğu 1) 60 lira, kategori 4 (Doğu 2) ​50 lira, kategori 5 (Doğu 3) 40 lira, kategori 6 (kale arkaları)​ 25 lira.

Öte yandan, açıklamada, sezonluk kombine kart satışlarında kadınlara yüzde 50, öğrencilere de yüzde 30 indirim yapılacağı kaydedildi.


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