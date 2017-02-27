27.02.2017 19:14:34
Trabzonspor'da Kardemir Karabükspor maçı hazırlıkları
Bordo-mavililerde sakatlığı bulunan Durica, antrenmanda yer almadıTrabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de 3 Mart Cuma günü sahasında Kardemir Karabükspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Bordo-mavililer, teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde ilk 20 dakikası basın mensuplarına açık bir çalışma gerçekleştirdi.
Uzun zaman sonra basına kapılarını açan bordo-mavili takımın antrenmanına sakatlığı bulunan Slovak oyuncu Jan Durica katılmadı.
Futbolcular, antrenmanın basına açık bölümünde koşu ve dar alanda pas organizasyonları yaparken, daha sonra taktik çalışmaya geçildi.
Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.