08.05.2017 23:04:43

Trabzonspor'da Adanaspor maçı hazırlıkları başladı

Bordo-mavililerde sakatlığı sona eren Okay Yokuşlu, antrenmanda yer aldı

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 13 Mayıs Cumartesi günü deplasmanda Adanaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Ligde Kayserispor karşısında alınan 3-2'lik mağlubiyetin ardından bir gün izin yapan bordo-mavililer, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde bir araya geldi.

Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde basına ve taraftara kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, sakatlığı nedeniyle Kayserispor maçında forma giyemeyen Okay Yokuşlu'nun da yer aldığı belirtildi.

Isınma hareketleri ve pas çalışmasıyla başlayan antrenmanın son bölümünde futbolcuların, dar alanda maç yaptıkları kaydedildi.

Öte yandan, teknik direktör Ersun Yanal'ın, antrenman öncesinde futbolcularıyla kısa bir görüşme yaptığı da aktarıldı.

Trabzonspor, Adanaspor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı çalışmayla devam edecek.