30.07.2017 17:36:43

Trabzonspor'da 50. yıl kutlamaları başladı

Trabzonspor'un kuruluşunun 50. yılı etkinlikleri, İstanbul'da Sütlüce Sahil'de başladı.



Trabzonspor, Gurbetçi Gençler taraftar grubunun organizasyonuyla kuruluşunun 50. yılı dolayısıyla bir dizi etkinlik düzenliyor. İstanbul'da Sütlüce Sahil'de yapılan etkinlikler, Trabzonlu sanatçıların şarkılarıyla başladı. Etkinlik alanına gelen yüzlerce bordo-mavili taraftarlar, şarkılara eşlik ederken, bol bol horon tepti. Etkinlik kapsamında alanda Kızılay çadırı kuruldu. Burada kan veren taraftarlar, gecenin sonunda yapılacak çekilişte 3 kişi yeni sezon forması kazanacak.



Kutlamalar, geç saatlerde Başkan Muharrem Usta'nın da katılımıyla yapılacak meşale töreniyle sona erecek.



