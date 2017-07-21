21.07.2017 12:06:22

Trabzonspor'a kombine şoku

Önümüzdeki günlerde 50. yılını kutlayacak olan Trabzonspor'da kombinelere ve formalara olan ilgisizlik yönetimi şok etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani'nin katılımıyla 18 Aralık 2016'da açılan Şenol Güneş Kompleksi'nde bulunan yeni stadyumla rüyasına kavuşan Trabzonspor, yapılan açılışın ardından rekor seyirci kapasitesine ulaşarak maçlarını oynamıştı. Karadeniz ekibi 41 461 koltuk kapasiteli stadyumda Beşiktaş maçını 35 Bin 513, taraftar izlerken, Galatasaray maçını ise 33 Bin 809 taraftar izlemişti.



Bu sezon ise 2 Ağustos 2017'de 50. yılını kutlayacak olan Trabzonspor, geçtiğimiz sezondan beri süren yapılanmasına devam ederken bu sezon yaptığı transferlerle birlikte 50. yıl heyecanını yeni stadyumuna yansıtarak zirvede yer alan bir takım olmayı hedefliyor. Jurac Kucka, Kamil Ahmet Çörekçi ve Bongonda'yı transfer eden Trabzonspor, taraftarların formalara ve kombinelere gösterdiği ilgiden ise memnun değil.



Taraftarların bu ilgisizliği karşısında şok olan bordo-mavili yönetim, 2017-18 sezonunda oynayacağı Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası müsabakalarında geçerli olacak kombine kartların satışlarının devam etmesine rağmen satışların beklenenin altında kaldığı vurgulandı. Taraftarların yıldız futbolcu isteği karşısında beklemede olan ve acele etmeyen yönetim bu düşüncenin kulübe zarar vereceği noktasında birleşirken, kombine kartlara taraftarların ilgi göstermesini bekliyor. Geçmişten önemli dersler alarak ekonomik tabloyu da göz önünde bulunduran Karadeniz ekibi 50. yılda hata yapmak istemiyor.



USTA, MORAL BOZUKLUĞU YAŞIYOR



Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, taraftarların ilgisizliği karşısında moral bozukluğu yaşarken, kombine kartların ekonomik girdisinden çok sayıya önem verdiği belirtildi. Kombine işinden gelecek gelirden ziyade, taraftarların sahiplenmesine ve heyecanına büyük bir önem veren Usta, formalara ve kombinelere duyarlı olunmasını beklerken, gösterilecek ilgiyle moral bulmak istiyor.



33 BİN KOMBİNE SATIŞA ÇIKARTILDI



17 Temmuz'da 2017-18 sezonu için geçerli kombine biletleri satışa çıkarken Trabzonspor yönetimi, kulübün sitesine de satılan miktarı gösteren sayaç yerleştirildi. Bordo-mavili kulübün resmi internet sitesine giren herkes satılan kombine sayısına görebiliyor. 4 günde bin 568 kombine satıldığı ve gün içerisinde sayacın güncelleniyor.