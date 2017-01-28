SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
Trabzonspor 3'te 3 peşinde
28.01.2017 14:20:18

Trabzonspor 3'te 3 peşinde

Süper Lig'in ikinci yarısında yaptığı transferlerle hareketlenen Trabzonspor, yeni stadyumda oynayacağı Gaziantepspor maçını kazanarak 3'te 3 yapmayı

Süper Lig'in ikinci yarısında yaptığı transferlerle hareketlenen Trabzonspor, yeni stadyumda oynayacağı Gaziantepspor maçını kazanarak 3'te 3 yapmayı hedefliyor.

Spor Toto Süper Ligi'nin 19. haftasında Trabzonspor ile Gaziantepspor, 29 Ocak Pazara günü saat 16.00'da Şenol Güneş Kopmleksi'nde bulunan yeni stadyumunda karşı karşıya gelecek. Ligde oynadığı son iki maçta Bursaspor'u 2-1 ve Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup ederek, ikinci yarıya iyi bir başlangıç yapan bordo-mavililer yakaladığı çıkışı Gaziantepspor karşısında da sürdürerek 3'te 3 yapmayı hedefliyor.

TRABZONSPOR İLE GAZİANTEPSPOR 62 RANDEVUDA

Trabzonspor ile Gaziantepspor, yarın Şenol Güneş Kompleksi'ne yapacakları maçla ligde 62. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında bugüne kadar yapılan 61 maçta bordo-mavili ekibin galibiyetlerde 31-14 üstünlüğü bulunuyor. Taraflar, 16 karşılaşmada ise sahadan beraberlikle ayrıldı. Bordo-mavililer söz konusu maçlarda rakip fileleri 108 kez havalandırırken, kalesinde 62 gol gördü.

TRABZON SAHASINDA 17 SEZONDUR YENİLMİYOR

Trabzonspor, Trabzon'da oynadığı 30 karşılaşmada sadece 1 kez yenildi. Bordo-mavililer, 22 kez sahadan galibiyetle ayrılırken, 7 kez de berabere kaldı. Sahasındaki tek yenilgiyi 1998-1999 sezonunda 1-0'lık sonuçla alan Karadeniz ekibi, 17 sezondur rakibine kendi evinde yenilmiyor.

Bu sezonun ilk yarısında Gaziantep'de oynanan maçı ev sahibi ekip 1-0 kazanmıştı. Karadeniz ekibi, Gaziantepspor'u 1981-1982 ve 1996-1997 sezonlarında 5-0, 1992-1993 sezonunda ise 6-2'lik skorla yenerek en farklı galibiyetlere imza atan taraf oldu.

GAZİANTEPSPOR'DA TANIDIK İSİMLER

Trabzonspor ile Gaziantepspor arasında oynanacak olan karşılaşmada ise tanıdık isimler rakip olacak. Ligin ilk yarısında bordo-mavili formayı giyen Muhammet Demir, kiralık oynadığı Gaziantepspor formasıyla bordo-mavili takıma rakip olacak. Yine Trabzonspor'un oyuncusu olan ve kiralık olarak Gaziantepspor'da bulunan Musa Nizam ve Sefa Yılmaz'da forma giymeleri halinde Trabzonspor'un rakibi olacaklar.

YANAL KAZANAN KADROYU KORUYACAK

Trabzonspor, yarın konuk edeceği Gaziantepspor karşısına kazanan kadrosuyla çıkmayı planlıyor. Teknik Direktör Ersun Yanal'ın, son iki haftada 6 puan kazanan ve oldukça moralli olan kadroda değişiklik yapmayı düşünmediği öğrenildi. Takımın yeni transferi Hugo Rodallega ilk on birde başlatıp, başlatmama konusunda kararsız kalan Yanal, bu konudaki kararını ise maç günü vermeyi planlıyor.

Bordo-mavililerin yarınki karşılaşmaya Onur, Pereira, Uğur Demirok, Durica, Mas, Onanzi, Okay, Yusuf Yazacı, Olcay Şahan, Castillo, N'Doye (Rodallega) şeklinde çıkması bekleniyor.

(Gökmen Şahin / İHA)

    YORUM YAZ

YORUMLAR

Trump'ın göçmen ve Müslüman karşıtı politikaları protesto edildi
Trump'ın göçmen ve Müslüman karşıtı politikaları protesto edildi
Foley Meydanı'nda cuma namazını kılan Müslümanlarla bir araya gelen farklı inanç grupları ABD Başkanı Trump'ın göçmen ve Müslüman karşıtı politikalarını protesto etti.
28.01.2017 14:03:55
Afrika'da 23 ülkeyi ziyaret eden ilk lider
Afrika'da 23 ülkeyi ziyaret eden ilk lider
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cumhuriyet tarihinde 23 Afrika ülkesini ziyaret eden tek lider oldu.
28.01.2017 14:00:08
Tarihi Osmanlı çeşmeleri suya kavuşacak
Tarihi Osmanlı çeşmeleri suya kavuşacak
UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan ve 'en iyi korunan 20 kent' arasında bulunan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde Osmanlı döneminden kalan 51 tarihi çeşme restore edilecek.
28.01.2017 12:55:08
Bakanı Arslan: Sözün gereği olan işi de üretiyoruz
Bakanı Arslan: Sözün gereği olan işi de üretiyoruz
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan, 'Biz sadece söz üretmiyoruz. Sözün gereği olan işi de üretiyoruz. İnşallah daha yüksek hızlı treni de göreceksiniz.' dedi.
28.01.2017 12:49:16
Sertavul Geçidi ulaşıma açıldı
Sertavul Geçidi ulaşıma açıldı
Mersin'in Mut ilçesi ile Karaman'ı birbirine bağlayan ve olumsuz hava koşulları nedeniyle dün kapanan Sertavul Geçidi trafiğe açıldı.
28.01.2017 12:20:10
Lüks otomobiller gümrüğe takıldı
Lüks otomobiller gümrüğe takıldı
İzmir Gümrük Muhafaza ekipleri, geçen yıl düzenlenen operasyonlarda, aralarında lüks otomobillerinde bulunduğu 45 araca el koydu.
28.01.2017 12:15:48
Erdoğan en çok takip edilen liderler arasında
Erdoğan en çok takip edilen liderler arasında
Cumhurbaşkanı Erdoğan Twitter’da en çok takip edilen dünya liderleri arasında bulunuyor.
28.01.2017 12:06:10
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Türkiye, El Bab'dan neden çekiliyor?
Türkiye, El Bab'dan neden çekiliyor?
15 Temmuz'da Erdoğan'ın kaldığı yerin bilgisini darbecilere Efkan Ala mı verdi?
15 Temmuz'da Erdoğan'ın kaldığı yerin bilgisini darbecilere Efkan Ala mı verdi?
Hakan Albayrak, Saadet Partisi lideriyle yaptığı görüşmeye tepki gösterenlere sert çıktı
Hakan Albayrak, Saadet Partisi lideriyle yaptığı görüşmeye tepki gösterenlere sert çıktı
Trump'dan ABD ordusuna emir!
Trump'dan ABD ordusuna emir!
Soğuk Savaş'ı bitiren lider uyardı: Dünya savaşa gidiyor
Soğuk Savaş'ı bitiren lider uyardı: Dünya savaşa gidiyor
TSK: IŞİD El Bab'dan çekiliyor
TSK: IŞİD El Bab'dan çekiliyor
'ABD’nin güvenli bölgesi PYD’yle olmasın da...'
'ABD’nin güvenli bölgesi PYD’yle olmasın da...'
Fitch de Türkiye'nin kredi notunu açıkladı
Fitch de Türkiye'nin kredi notunu açıkladı
Suudi Arabistan'dan Suriyeli milletvekillerine Esed teklifi
Suudi Arabistan'dan Suriyeli milletvekillerine Esed teklifi
Merkez Bankası'ndan kur açıklaması
Merkez Bankası'ndan kur açıklaması
TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
SON YORUMLANANLAR
Gazeteci-Yazar Enes Osman Aba'nın ikinci kitabı çıkıyor
Gazeteci-Yazar Enes Osman Aba'nın ikinci kitabı çıkıyor
Rıdvan Dilmen'den tepkilere cevap
Rıdvan Dilmen'den tepkilere cevap
'Gülen, Trump'a mektup yazdı! Beni teslim ederseniz konuşurum, dedi'
'Gülen, Trump'a mektup yazdı! Beni teslim ederseniz konuşurum, dedi'
Almanya'daki 'Türk cinayetleri' davasında skandal talep!
Almanya'daki 'Türk cinayetleri' davasında skandal talep!
'Erdoğan Cumhuriyeti kuruluyor'
'Erdoğan Cumhuriyeti kuruluyor'
Rusya'nın muhaliflere sunduğu anayasa taslağının ayrıntıları
Rusya'nın muhaliflere sunduğu anayasa taslağının ayrıntıları
Metropol'den Başkanlık Sistemi anketi!
Metropol'den Başkanlık Sistemi anketi!
Eski ama sağlam eşyaların yenisini almak doğru mudur?
Eski ama sağlam eşyaların yenisini almak doğru mudur?
Netanyahu’dan Filistin’le barış görüşmeleri için iki şart
Netanyahu’dan Filistin’le barış görüşmeleri için iki şart
'Anayasa Mahkemesi'ne sakın gitme CHP'
'Anayasa Mahkemesi'ne sakın gitme CHP'

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları