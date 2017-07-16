16.07.2017 13:19:03

Trabzonlu ihracatçılarda Rusya sevinci

Trabzon'dan yılın 6 aylık döneminde Rusya Federasyonu'na 66 milyon 469 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Trabzon'dan Rusya'ya bu yılın ocak-haziran döneminde 66 milyon 469 bin 133 dolarlık ihracat yapıldı.

AA muhabirinin, Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden yaptığı derlemeye göre, kentten Rusya'ya yılın ilk 6 aylık döneminde gerçekleştirilen ihracat miktarı 111 bin 750 tona ulaştı.

Bu ihracattan 66 milyon 469 bin 133 dolar gelir elde edildi. Trabzon'dan geçen yılın aynı döneminde Rusya'ya 32 bin 421 tonluk ihracat yapılmış ve karşılığında 27 milyon 300 bin 944 dolar gelir elde edilmişti.

Söz konusu dönemler itibarıyla Trabzon'dan Rusya'ya yapılan ihracat, miktar bazında yüzde 244, değer bazında ise yüzde 143 artış gösterdi.

"Trabzon, Rusya'ya ihracatta 4'üncü sırada"

DKİB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hamdi Gürdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'den Rusya Federasyonu'na yılın 6 aylık döneminde 1 milyar 110 milyon 867 bin 508 dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini söyledi.

Rusya'ya 64 ilden ihracat yapıldığını belirten Gürdoğan, bu iller arasında Trabzon'un 4. sırada yer aldığını ifade etti.

Gürdoğan, Trabzon'un ihracatta önemli bir konumda olduğuna işaret ederek, kentten Rusya'ya yapılan ihracatın, geçen yılın aynı dönemine göre değer olarak yüzde 143 arttığına dikkati çekti.

"Rusya Federasyonu en öncelikli pazarlarımız arasında"

İki ülke arasında yaşanan normalleşme sürecine bağlı olarak ihracatın ilerleyen dönemlerde daha da üst seviyeye ulaşacağını öngördüklerini dile getiren Gürdoğan, "Bölgemiz açısından değerlendirdiğimizde Rusya Federasyonu en öncelikli pazarlarımız arasında bulunuyor. Bölge ihracatçıları olarak Rusya pazarını önemsiyoruz" dedi.

Gürdoğan, yaşanan olumlu gelişmelerin Rusya'da önemli yatırımlar yapan Trabzonlu iş adamlarını mutlu ettiğini belirterek, "Ülkemizden Rusya'ya yaş meyve sebze ürünlerinde en fazla ihracatı Trabzonlu firmalar gerçekleştiriyor. O nedenle ihracatın daha da iyi noktalara geleceğini tahmin ediyoruz" diye konuştu.