02.03.2017 15:19:11

Trabzon Valisi Yavuz:

'Kendisinden gelen öz değerlerini yeniden hisseden ve bunu hayata geçiren bir Türkiye var ve bu çok kişileri rahatsız ediyor'

Trabzon Valisi Yücel Yavuz, "Kendisinden gelen öz değerlerini yeniden hisseden ve bunu hayata geçiren bir Türkiye var ve bu çok kişileri rahatsız ediyor." dedi.

Yavuz, gazetecilere yaptığı açıklamada, hangi alanda olursa olsun zamanın en iyi şekilde değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, üretkenliğin en temel kuralının zamanı iyi kullanmaktan geçtiğini söyledi.

Bu konunun günümüzde daha da büyük önemi bulunduğuna dikkati çeken Vali Yavuz, "Tarih boyunca büyük sıkıntılar yaşadık. 2016 verilerine göre nüfusumuz 80 milyon, bu nüfusun yarıdan fazlası en üretken yaş grubunda, yani genç. Verilen görevi en iyi şekilde yapabilecek potansiyele de sahip bir milletiz. Niye üzerimize geliyorlar, niye önümüze engeller çıkarıyorlar? İşte temel sebep bu. Kendisinden gelen öz değerlerini yeniden hisseden ve bunu hayata geçiren bir Türkiye var ve bu çok kişileri rahatsız ediyor. İşte bunun için 35, 40 yıldır dağlarda, bazen de şehirlerde bölücü terör örgütüyle mücadele eden bir milletiz." diye konuştu.

Yavuz, Türkiye'nin demokrasi alanında yaptığı mücadelenin herkes tarafından bilindiğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) denilen Paralel Devlet Yapılanması'nın içimize sinsice nasıl girdiğini, kahpece hangi planları uyguladığını ve en son 15 Temmuz'da bütün şer odaklarıyla bir araya gelerek, bunu darbe girişimi şeklinde ortaya koyduğunu hep birlikte gördük. Ama ne yaptık? Ben '15 Temmuz sendromu' diyorum, bunu milletimizin birlik, beraberlik, feraseti ve dirayetiyle inşallah atlatıyoruz ve mutlaka da atlatacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği şekliyle, bunu Allah'ın lütfu olarak telakki ediyoruz. Artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmaması, her şeyin gerçek manada farkında olunması gerektiğini ve bize bizden başka hiçbir dostun olmadığını, her alanda hiçbir şekilde taviz vermeksizin hayata geçirilmesi gerektiğini net bir şekilde anladık."

Türkiye'nin artık rol biçilen, rol verilen bir millet olmayacağını ifade eden Yücel Yavuz, şu değerlendirmede bulundu:

"Rol biçen, rol yazan ve plan yapan bir millet olacağız. İşte bunun kararlılığı ve bilinciyle ne yapıyoruz artık, bizimle uğraşanları net bir şekilde tanımladık ve artık hedefi belirledik. Bu konuda her türlü alanda en iyi şekilde çalışmaları yapma konusunda millet olarak kararımızı verdik. 2023 yılında Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında dünyanın en güçlü ekonomisi, eğitim, sağlık, kültür, spor gibi hemen hemen her alanda en iyisi olmak zorundayız. Buna potansiyelimiz de imkanımız da gücümüz de var. Millet olarak da bunun kararını hem beynimizde, hem fiiliyatta hem de icraatlarımızla verdik mi inşallah önümüzde hiçbir engel olmayacak."

Yavuz, Türkiye'nin muhakkak hedefine ulaşacağını belirterek, "Hedefimiz şudur; Türk-İslam tarihinin sahibi necip millet olarak adaleti, doğruluğu, dürüstlüğü, merhameti insanlara yaşattık. Hiç kimsenin toprağında, güvenliğinde, şununda ya da bununda gözümüz yoktur. Bizimle uğraşmasınlar, bizi bize bıraksınlar, eğer uğraşırlarsa da biz de onlarla en iyi şekilde uğraşmasını biliriz diyoruz. İnşallah kısa zamanda, yaşanan bir çok zorluk yaşanmaz hale gelecek ve arzu ettiğimiz, hedeflediğimiz Türkiyemize hep beraber kavuşacağız." ifadelerini kullandı.