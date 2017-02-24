24.02.2017 15:12:34

Trabzon'un Kurtuluşu'nun 99. Yıldönümü Kutlamaları

Trabzon'un düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıldönümü düzenlenen çeşitli törenlerle kutlandı.

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Trabzon'un düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıldönümü düzenlenen çeşitli törenlerle kutlandı.Valilik önündeki Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasıyla başlayan törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Trabzon Valisi Yücel Yavuz, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, ilçe belediye başkanları, siyasi parti ve sivil toplum kuruluş temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar ile askeri ve mülki erkân katıldı. Törende İçişleri Bakanı Soylu, Vali Yavuz ve Başkan Gümrükçüoğlu sırasıyla Atatürk Anıtına çelenk sundu.Kurtuluş kutlamalarına daha sonra Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde devam edildi.Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu burada yaptığı konuşmada, 100 yıl önce olduğu gibi bugünde ülkemiz üzerinde aynı plan ve programların tekrar tatbik edilme gayretinde olunduğuna dikkat çekti."100 yıl önce atalarımız gözlerini kırpmadan vatan canlarını feda ettiler" diyen Gümrükçüoğlu, "Demek ki vatanımıza, milletimize, bayrağımıza, devletimize hep beraber sahip çıkmanın gereklerini hiçbir zaman ihmal etmemeliyiz" şeklinde konuştu.Kurtuluş etkinlikleri Büyükşehir Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü işbirliği ile düzenlenen yarışma ve turnuvalarda dereceye girenlere ödüllerinin verilmesi ile son buldu.