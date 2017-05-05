06.05.2017 15:03:48

Trabzon'un ilk oryantiring şampiyonası başladı

Trabzon'un ilk oryantiring şampiyonası bugün Ortahisar ilçesindeki Mağmat Boğazı'nda başladı.

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Trabzon'un ilk oryantiring şampiyonası bugün Ortahisar ilçesindeki Mağmat Boğazı'nda başladı.Ortahisar Belediyesi, Kültür ve Turizm il Müdürlüğü ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün ortaklaşa düzenlediği, Türkiye Oryantiring Federasyonu 4. Kademe Yarışları'na 67 ilden 110 kulübe mensup 1100 sporcu katılıyor. Sporcuların yoğun katılım gösterdiği şampiyona Trabzon için bir ilk olma özelliği taşıyor. Vatandaşların da meraklı gözlerle izlediği şampiyonada Mağmat etabının ardından Zağnos Vadisi'nden saat 20:00'da başlayacak olan ve Trabzon Atatürk Alanı'nda son bulacak, 1000 kişinin tepe lambalarıyla yarışacağı bir etap da olacak. 7 Mayıs'ta Mağmat'ta saat 10:00'da başlayacak 2. etabın ardından yarışlar saat 15:00'daki ödül töreniyle sona erecek.Oryantiring sporunu Trabzon'da ilk defa gerçekleştirmekten büyük bir keyif ve mutluluk duyduklarını belirten Başkan Genç, "Oryantiring sporu hepimizin şahit olduğu gibi çok keyifli ve heyecan verici bir spor. Doğayla iç içe. Şehrimizin doğası, spor kültürü de bu sporu yapmak için oldukça elverişli. Sporcular, hem tabiatın, hem de yarışmanın zevkini çıkararak mücadele ediyorlar. Yarışmamız gayet güzel geçiyor. Futbolun yanında bu tür spor organizasyonlarıyla ilçemizin adının duyurulmasını önemsiyorum. Bu nedenle turizme dönük bir yanı var. İlçemizin tanıtımı için de bu şampiyonanın önemli olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.