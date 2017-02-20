20.02.2017 22:11:56

Trabzon'u Alanya frenledi

Süper Lig’de ikinci yarının en başarılı takımı Trabzonspor'un dört maçlık galibiyet serisi Alanya karşısında sona erdi. Trabzon'daki maç golsüz sona erdi.

Ligin 17. haftasında deplasmanda Bursaspor'u 2-1, 18. haftada Kasımpaşa'yı İstanbul'da 1-0, 19. haftada yeni stadı Medical Park Arena'da oynadığı ilk maçta Gaziantepspor'u 4-0 ve 20. haftada da Osmanlıspor'u dış sahada 1-0 yenip ligde 176 hafta sonra 4 maç art arda kazanan bordo-mavililer, Aytemiz Alanyaspor ile golsüz berabere kaldı.

Bordo mavililer 31, Alanyaspor da 22 puana yükseldi. Trabzonspor 21 hafta sonunda altıncı sırada.