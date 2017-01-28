28.01.2017 09:37:45

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası 2017 yılı Ocak ayı meclis toplantısı yapıldı.

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası'nın (TTSO) 2017 yılı Ocak ayı meclis toplantısı yapıldı.

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Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası'nın (TTSO) 2017 yılı Ocak ayı meclis toplantısı yapıldı.Meclis toplantısında konuşan TTSO Başkanı Suat Hacısalihoğlu, geçen hafta Katar'daki KOBİ konferansına katıldıklarını hatırlattı. Hacısalihoğlu "Katar daha çok petrol ve ürünleri, ağırlıkla doğalgaza dayalı ekonomi var. Böyle devam ederken KOBİ'leri ve üretimi unutmuşlar. Gelecekte problem yaşamamak adına KOBİ'ler konusunda işbirliği yapmak istiyorlar. KOBİ'lerin Katar'da yatırım, işbirliği veya ticaret yapmalarını öneriyoruz. Turizm konusunda görüşmeler de yaptık. Trabzon bilinen bir şehir. 2017 yılı için büyük ihtimalle Katar'dan Trabzon'a uçak seferleri başlayacak. Katar'dan senede 30-40 bin misafir getirdiğimiz takdirde çok avantajlı olacağız. Bu pazara da girmek zorundayız. Önümüzdeki günlerde Tahran, Riyad, Cidde ve Dubai'de açılacak turizm fuarlarında stantlarımız olacak. Buradaki tanıtımlara mutlaka katılmanızı istiyorum. Türkiye'de turizmi etkileyen en önemli faktörlerden biri olaylar. Biz bu yıl oralarda daha az bulunursak, onlar da 'Gerçekten Trabzon'da, Türkiye'de olumsuzluklar var. Bu sene gitmeyelim' diyecekler. Bu sene eskiye nazaran daha canlı şekilde şehrimizi oralarda tanıtalım" dedi.TTSO Meclis Başkanı M. Şadan Eren ve Başkan M. Suat Hacısalihoğlu, meclis toplantısına katılan Vali Yücel Yavuz'a bir teşekkür plaketi verdi. TTSO Meclis üyeleri, daha sonra Vali Yücel Yavuz'la hatıra fotoğrafı çektirdi.