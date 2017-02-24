SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
Trabzon Şehir Müzesi törenle ziyarete açıldı
24.02.2017 18:51:59

Trabzon Şehir Müzesi törenle ziyarete açıldı

Trabzon Şehir Müzesi bugün gerçekleştirilen törenle ziyarete açıldı.

Trabzon Şehir Müzesi bugün gerçekleştirilen törenle ziyarete açıldı.

Ortahisar ilçesi Kahramanmaraş Caddesi'nde bulunan Şehir Müzesi'nin açılışı için düzenlenen törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Trabzon Valisi Yücel Yavuz, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, AK Parti Trabzon milletvekilleri Muhammet Balta, Ayşe Sula Köseoğlu, Adnan Günnar, Salih Cora, AK Parti Trabzon İl Başkanı Haydar Revi, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Oltan Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Şükrü Güngör Köleoğlu ile çok sayıda davetli katıldı.

Törende konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bu eseri Trabzon'a kazandıran Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu'na ve emeği geçenlere teşekkür ederek "Şehir müzeleri bir şehrin hafızası demektir, tarihi demektedir. Gençlerimize nereden geldiğimizi, ne için yaşadığımızı ve nerede olmamız gerektiğini hatırlatan bir önemli mekânlardır. Bu vesile ile bu güzel hizmette emeği geçenlere şehrimiz adına teşekkür ediyorum" dedi.

Trabzon Valisi Yücel Yavuz da konuşmasında Şehir Müzesi'nin Trabzon turizmine çok önemli katkıları olacağına dikkat çekti. Vali Yavuz, "Müzeler bir şehrin mührüdür, anahtarıdır. Tarihle geleceği buluşturan mekanlardır. Bu eserin Trabzon'umuzun özellikle turizm alanındaki gelişmesine çok katkı sağlayacağını biliyorum" diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu da bir vaatlerini daha yerine getirmiş olmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek "1963-94 yılları arasında Merkez Bankası olarak hizmet veren bu bina ise Valiliğimize devredilmiş ve Tevfik Serdar Kültür Merkezi olarak hizmet vermekteydi. Allah Teâlâ merhum Valimiz Recep Kızılcık'ın mekanını cennet etsin. Onunla çalışırken Belediyemiz uhdesindeki Mahmut Goloğlu binası ile Şehir Müzemizi yaptığımız bu binanın şehir müzesi olarak yapılması için değiştirilmesini talep ettik. Rahmetli Valimiz 'derhal' dedi ve önümüzü açtı. Bu binayı devralıp projesini yapıp işe başlarken sanata, tarihe verdiği değer ile birlikte Oltan Vakfı'nın kıymetli sorumluları bizi ziyaret ettiler. Katkılarını ortaya koymak istediklerini ifade ettiler. Sağ olsunlar var olsunlar, inanıyorum ki bu sorumluluğu daima sürdürecekler" şeklinde konuştu.

Trabzon Şehir Müzesi'nin Türkiye'deki diğer müzelerden farklı olduğuna dikkat çekerek sözlerini sürdüren Başkan Gümrükçüoğlu "Bu şehir müzesi Türkiye'deki diğer müzelerden farklı, 24 saat yaşayacak bir müzedir ve ülkemizde öne çıkacaktır. Burası teknolojinin en son imkânlarının kullanıldığı bir müzedir, çeşitli dillerde sesli rehberler kullanılmaktadır. Müzemiz aylık olarak devir-daim edeceği eserleri ile dünya kültürüne hizmet edecektir" ifadelerini kullandı.

Oltan Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Şükrü Güngör Köleoğlu da konuşmasında Şehir Müzesi'nin Trabzon'un tarihinin kültürünün yaşatılmasında çok önemli işlevler göreceğine dikkat çekti. Köleoğlu, "Trabzon beş bin yıllık geçmişi ile tarihin önemli yerleşim yerlerinden biridir. Anadolu'nun en eski ticaret merkezlerinden biri olan Trabzon'a şehir müzesi kazındırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Şehir Müzemiz bizleri geçmişten geleceğe götürecek" dedi.

Başkan Gümrükçüoğlu, Şehir Müzesi'nin açılışı vesilesiyle gerçekleştirilen törende protokol konuşmalarının ardından başta İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Trabzon Valisi Yücel Yavuz, Trabzon eski Valisi merhum Recep Kızılcık'ın eşi Sema Kızılcık, Oltan Vakfı yetkilileri Şükrü Güngör Köleoğlu, Emel Oltan, Güler Köleoğlu ve Orhan Veli Oltan olmak üzere Şehir Müzesi'nin Trabzon'a kazandırılmasında emeği olanlara plaket verdi.

3 kattan oluşan Trabzon Şehir Müzesi'nde Trabzon'un şehir tarihiyle ilgili görsellerin yanı sıra coğrafi işaretler ve tarihi eserler de yer alıyor. Kulaklıklı sesli rehber hizmetinin de ziyaretçilere sunulduğu müzede ayrıca Türkiye'de bir ilk olarak tarih odası da yer alıyor. Trabzon Şehir Müzesini öğrenciler 2 TL, vatandaşlar ise 5 TL karşılığında gezebilecek.
    YORUM YAZ
Çavuşoğlu: Münbiç'e ABD ile ortak heyet gönderdik
Kılıçdaroğlu, Erbakan'ı anacak
Viranşehir saldırısını PKK üstlendi
Hulusi Akar'dan El Bab açıklaması
Sağlamcı ol, CEBİNİ SAĞLAM’A BAĞLA
Erdoğan Manisa'da ilk kez söyledi: İdam için referanduma gidilebilir
TSK: El Bab tamamen kontrol altında!
Erdoğan'ın Manisa fotoğraflarında olmayan isim
UEFA’da Beşiktaş’ın rakibi Olympiakos kimlerle karşılaştı?
Mahkumlara af mı geliyor? Başbakan açıkladı
UEFA kura çekimi yapıldı; İşte UEFA Avrupa Ligi eşleşmeleri
'Esad'ı güç kullanarak indirmeyi planlamıyoruz'
İbadi'den Irak hava kuvvetlerine 'Suriye'yi vur' emri
İtalyanlar açıkladı! Son 16 turunda Beşiktaş...
Suriyeli mülteciler referandumda oy kullanacak mı?
WhatsApp'ta artık bunu yapamayacaksınız!
Emeklilere müjde! Promosyonda otomatik ödeme şartları kaldırıldı!
Ali Koç Fenerbahçe'ye başkan olacak mı?
AP Raportöründen 'Siz yokken FETÖ vardı' mesajı!
Başbakan: 'Evet' çıkarsa biz bittik' diyor; biteceksiniz
Süper Ligde Konyaspor'dan Trabzonspor'a bilet şoku
PKK destekçisi o isim Belçika'da Bakan oldu!
Erdoğan'a suikast girişiminde 'kırmızı tişörtlü sivil' gizemi
'AB, Türkiye’yi üye olarak almayacak'
'Hayır'a linç var da 'Evet'e yok mu?
Fazla vergiler geri ödenecek
Fazla vergiler geri ödenecek
Kuzey Avrupa ülkelerinden İsveç`te, kişiler ve şirketlerin ödediği fazla vergiler hükümeti zor durumda bıraktı.
24.02.2017 19:47:42
Borsa günü düşüşle tamamladı
Borsa günü düşüşle tamamladı
Borsa günü yüzde 0,99'luk düşüşle tamamladı.
24.02.2017 18:45:07
Suudi Arabistan'da F-16 savaş uçağı düştü
Suudi Arabistan'da F-16 savaş uçağı düştü
Suudi Arabistan'ın Necran kenti civarında Ürdün'e ait bir F16 savaş uçağının teknik arıza sonucu düştüğü, pilotun sağ kurtulduğu bildirildi.
24.02.2017 18:23:34
Erdoğan'dan idam açıklaması
Erdoğan'dan idam açıklaması
Manisa’da konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, millet isterse gerekirse idam için de referandum yolunun açılabileceğini söyledi.
24.02.2017 17:40:37
Ayvalık'ta 33 göçmen yakalandı
Ayvalık'ta 33 göçmen yakalandı
Ayvalık'da 33 göçmen yakalandı, 5 organizatör gözaltına alındı.
24.02.2017 17:14:44
El Bab'da yaralanan 3 asker Kilis'te
El Bab'da yaralanan 3 asker Kilis'te
Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında ele geçirilen El Bab kentinin güneyinde yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu yaralanan 3 asker, Kilis Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
24.02.2017 16:07:08
Yüksekova'da toprağa gömülü silah bulundu
Yüksekova'da toprağa gömülü silah bulundu
Yüksekova'da, 19 Şubat'ta yakalanan PKK'lı E.Ş.'nın yer göstermesi sonucu toprağa gömülü mühimmat ele geçirildi.
24.02.2017 16:00:12
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Barzani: Ortadoğu haritasının yeniden çizilme zamanı geldi
Barzani: Ortadoğu haritasının yeniden çizilme zamanı geldi
AK Parti-MHP yakınlığının tarihi...
AK Parti-MHP yakınlığının tarihi...
'FETÖ Rus uçağını düşürme benzeri bir eylem yapabilir'
'FETÖ Rus uçağını düşürme benzeri bir eylem yapabilir'
Referandumun ilk reklam filmi: Geleceğe cüret edin
Referandumun ilk reklam filmi: Geleceğe cüret edin
PKK destekçisi o isim Belçika'da Bakan oldu!
PKK destekçisi o isim Belçika'da Bakan oldu!
Soylu: Hadi et de göreyim şimdi özerklik
Soylu: Hadi et de göreyim şimdi özerklik
Gülen'in kod adı ortaya çıktı
Gülen'in kod adı ortaya çıktı
AP Raportöründen 'Siz yokken FETÖ vardı' mesajı!
AP Raportöründen 'Siz yokken FETÖ vardı' mesajı!
Erdoğan'ın Manisa fotoğraflarında olmayan isim
Erdoğan'ın Manisa fotoğraflarında olmayan isim
İbadi'den Irak hava kuvvetlerine 'Suriye'yi vur' emri
İbadi'den Irak hava kuvvetlerine 'Suriye'yi vur' emri
TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
SON YORUMLANANLAR
'Esad'ı güç kullanarak indirmeyi planlamıyoruz'
'Esad'ı güç kullanarak indirmeyi planlamıyoruz'
Soylu: Hadi et de göreyim şimdi özerklik
Soylu: Hadi et de göreyim şimdi özerklik
Başbakan: 'Evet' çıkarsa biz bittik' diyor; biteceksiniz
Başbakan: 'Evet' çıkarsa biz bittik' diyor; biteceksiniz
'Islak imzalı belgeyi Zekeriya Öz getirdi'
'Islak imzalı belgeyi Zekeriya Öz getirdi'
'Hayır'a linç var da 'Evet'e yok mu?
'Hayır'a linç var da 'Evet'e yok mu?
'ABD ve Türkiye İran’a karşı ortak politika arayışında'
'ABD ve Türkiye İran’a karşı ortak politika arayışında'
Erdoğan'a suikast girişimini yöneten Sönmezateş açıkladı: Emri kimden aldı?
Erdoğan'a suikast girişimini yöneten Sönmezateş açıkladı: Emri kimden aldı?
Fatma ninenin 'bastonu' silah sayıldı! İşte aldığı ceza...
Fatma ninenin 'bastonu' silah sayıldı! İşte aldığı ceza...
Barzani: Ortadoğu haritasının yeniden çizilme zamanı geldi
Barzani: Ortadoğu haritasının yeniden çizilme zamanı geldi
ABD Genelkurmay Başkanı Dunford’dan Türkiye açıklaması
ABD Genelkurmay Başkanı Dunford’dan Türkiye açıklaması

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları