24.02.2017 18:51:59

Trabzon Şehir Müzesi törenle ziyarete açıldı

Trabzon Şehir Müzesi bugün gerçekleştirilen törenle ziyarete açıldı.

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Trabzon Şehir Müzesi bugün gerçekleştirilen törenle ziyarete açıldı.Ortahisar ilçesi Kahramanmaraş Caddesi'nde bulunan Şehir Müzesi'nin açılışı için düzenlenen törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Trabzon Valisi Yücel Yavuz, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, AK Parti Trabzon milletvekilleri Muhammet Balta, Ayşe Sula Köseoğlu, Adnan Günnar, Salih Cora, AK Parti Trabzon İl Başkanı Haydar Revi, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Oltan Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Şükrü Güngör Köleoğlu ile çok sayıda davetli katıldı.Törende konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bu eseri Trabzon'a kazandıran Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu'na ve emeği geçenlere teşekkür ederek "Şehir müzeleri bir şehrin hafızası demektir, tarihi demektedir. Gençlerimize nereden geldiğimizi, ne için yaşadığımızı ve nerede olmamız gerektiğini hatırlatan bir önemli mekânlardır. Bu vesile ile bu güzel hizmette emeği geçenlere şehrimiz adına teşekkür ediyorum" dedi.Trabzon Valisi Yücel Yavuz da konuşmasında Şehir Müzesi'nin Trabzon turizmine çok önemli katkıları olacağına dikkat çekti. Vali Yavuz, "Müzeler bir şehrin mührüdür, anahtarıdır. Tarihle geleceği buluşturan mekanlardır. Bu eserin Trabzon'umuzun özellikle turizm alanındaki gelişmesine çok katkı sağlayacağını biliyorum" diye konuştu.Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu da bir vaatlerini daha yerine getirmiş olmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek "1963-94 yılları arasında Merkez Bankası olarak hizmet veren bu bina ise Valiliğimize devredilmiş ve Tevfik Serdar Kültür Merkezi olarak hizmet vermekteydi. Allah Teâlâ merhum Valimiz Recep Kızılcık'ın mekanını cennet etsin. Onunla çalışırken Belediyemiz uhdesindeki Mahmut Goloğlu binası ile Şehir Müzemizi yaptığımız bu binanın şehir müzesi olarak yapılması için değiştirilmesini talep ettik. Rahmetli Valimiz 'derhal' dedi ve önümüzü açtı. Bu binayı devralıp projesini yapıp işe başlarken sanata, tarihe verdiği değer ile birlikte Oltan Vakfı'nın kıymetli sorumluları bizi ziyaret ettiler. Katkılarını ortaya koymak istediklerini ifade ettiler. Sağ olsunlar var olsunlar, inanıyorum ki bu sorumluluğu daima sürdürecekler" şeklinde konuştu.Trabzon Şehir Müzesi'nin Türkiye'deki diğer müzelerden farklı olduğuna dikkat çekerek sözlerini sürdüren Başkan Gümrükçüoğlu "Bu şehir müzesi Türkiye'deki diğer müzelerden farklı, 24 saat yaşayacak bir müzedir ve ülkemizde öne çıkacaktır. Burası teknolojinin en son imkânlarının kullanıldığı bir müzedir, çeşitli dillerde sesli rehberler kullanılmaktadır. Müzemiz aylık olarak devir-daim edeceği eserleri ile dünya kültürüne hizmet edecektir" ifadelerini kullandı.Oltan Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Şükrü Güngör Köleoğlu da konuşmasında Şehir Müzesi'nin Trabzon'un tarihinin kültürünün yaşatılmasında çok önemli işlevler göreceğine dikkat çekti. Köleoğlu, "Trabzon beş bin yıllık geçmişi ile tarihin önemli yerleşim yerlerinden biridir. Anadolu'nun en eski ticaret merkezlerinden biri olan Trabzon'a şehir müzesi kazındırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Şehir Müzemiz bizleri geçmişten geleceğe götürecek" dedi.Başkan Gümrükçüoğlu, Şehir Müzesi'nin açılışı vesilesiyle gerçekleştirilen törende protokol konuşmalarının ardından başta İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Trabzon Valisi Yücel Yavuz, Trabzon eski Valisi merhum Recep Kızılcık'ın eşi Sema Kızılcık, Oltan Vakfı yetkilileri Şükrü Güngör Köleoğlu, Emel Oltan, Güler Köleoğlu ve Orhan Veli Oltan olmak üzere Şehir Müzesi'nin Trabzon'a kazandırılmasında emeği olanlara plaket verdi.3 kattan oluşan Trabzon Şehir Müzesi'nde Trabzon'un şehir tarihiyle ilgili görsellerin yanı sıra coğrafi işaretler ve tarihi eserler de yer alıyor. Kulaklıklı sesli rehber hizmetinin de ziyaretçilere sunulduğu müzede ayrıca Türkiye'de bir ilk olarak tarih odası da yer alıyor. Trabzon Şehir Müzesini öğrenciler 2 TL, vatandaşlar ise 5 TL karşılığında gezebilecek.