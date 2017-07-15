15.07.2017 11:00:38

Trabzon merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 26 gözaltı

FETÖ/PDY'ye yönelik Trabzon merkezli Balıkesir, Sakarya ve Niğde illerinde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 26 kişi gözaltına alındı.

Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında Trabzon Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince aralarında 7 öğretmen, 1 doktor, 1 avukat, 1 sağlık memuru, 2 mühendis, 1 muhabir, 1 Ziraat Odası Başkanı 3 çeşitli kurumlardan memur, 1 fizyoterapist, 1 grafik tasarımcısı, çeşitli kurumlarda görevli 7 işçi ile 4 ev hanımının bulunduğu toplam 30 kişiye yönelik operasyon yapıldı. Balıkesir, Sakarya, Niğde ve Trabzon'da eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda 26 kişi yakalanarak gözaltına alınırken, firarda olan 4 kişinin de yakalanması için çalışmalar sürüyor. Gözaltına alınan şüphelilerin FETÖ'nün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandığı öğrenildi.