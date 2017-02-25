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Trabzon Katar Emiri'nin yatırımlarını bekliyor
25.02.2017 10:54:20

Trabzon Katar Emiri'nin yatırımlarını bekliyor

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Başkanı Suat Hacısalihoğlu, Katar Emiri'nin Trabzon'a yapmayı planladığı yatırımları dört gözle beklediklerini söyledi.

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Başkanı Suat Hacısalihoğlu, Katar Emiri'nin Trabzon'a yapmayı planladığı yatırımları dört gözle beklediklerini söyledi.

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Şubat ayı meclis toplantısı M. Şadan Eren başkanlığında yapıldı. Toplantıda söz alan ve bu ay içerisinde Ankara'da Türkiye Ekonomi Şurası'na katıldıklarını hatırlatan TTSO Başkanı Suat Hacısalihoğlu, şuraya Cumhurbaşkanı, Başbakan ve 12 bakanın katıldığını ifade ederek "Sayın Cumhurbaşkanımız toplantının sonuna kadar kalarak bizim gözümüzden şehirleri dinledi. Karadeniz bögesindeki 18 il adına sunum yapılması görevi Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası'na verildi. Bizde meclis başkanımızla birlikte katıldık. Ekonomi şurasında gündeme getirdiğimiz konuların başında bölgemizin gelişmesi ile ilgili konuların başında olan turizmle ilgili taleplerimizi ilettik. Sayın Cumhurbaşkanımızın Karadeniz'in özellikle Trabzon'un bir turizm merkezi olması konusunda, bürokrasiye vermiş olduğu talimatla ilgili olarak bugüne kadar ilimize önemli yatırımların geldiğini hepimiz biliyoruz. Bu doğrultuda sağlanan devlet desteklerinde özellikle turizm teşviklerinin hızla verilmesini ve gerçek anlamda bu sektörde altyapının tamamlanmasını ilettik. Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından Katar Emiri Trabzon'a geldiğinde iletilen üç projenin ikisi de turizm ile ilgili idi. Bu projeler Katar Emiri'ne iletildi. Ve en son Katar'a giderken bu projelerin tekrardan kendisine verilmesini istedi. Biz de bu projeleri tekrar Cumhurbaşkanımıza ilettik. Umuyoruz ki en kısa zamanda bu yatırımlar hayata geçer" dedi.

Başkan Hacısalihoğlu, diğer taraftan fındık tarımında verimin artırılması için eski bahçelerin yenilenmesi doğrultusunda Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'ndan hibe destek sağlanması talebinde bulunduklarını hatırlatarak "Fındıkta fiyat istikrar politikası çok önemli. Fiyatların yüksek olduğunu gören diğer komşu ülkeler sürekli fındık dikim alanlarına girmektedirler. Gerek şehrimizde, bölgemizde ve ülkemizde fındıkta birim alandan elde ettiğimiz fındığı verimli hale getirdiğimizde sağlıklı bir fiyat politikası oluşacak, aynı zamanda diğer ülkelerde Türkiye'nin bu istikrarlı politikasına bağlı olarak dikim alanlarını artırmayacaktır. Dünya fındık üretimi yine Türkiye'nin elinde olacaktır. Fındık bizim için çok çok önemli. Hiçbir ithal girdi olmadan tamamen ihracata dönük bir ürün. Özellikle fındık alanlarının yenilenmesi konusunda hibe desteklerin sağlanmasını istedik" diye konuştu.

Hacısalihoğlu, Çay ile ilgili de KDV'nin yüzde 1'e indirilmesi ve bir Çay Kanunu düzenlenmesi isteklerini de Şura'da gündeme getirdiklerini kaydetti.

Karadeniz illerinin ortak sorunu ulaşım

18 ilin bulunduğu Karadeniz Bölgesi'nin ortak sorunlarından birisi olan ulaştırma konusunu şura gündemine taşıdıklarını kaydeden Hacısalihoğlu, şunları söyledi:

"Ulaştırma konusunda demiryolu ve raylı sistem talebi var. Karadeniz sahil bandında yapılacak olan demiryolunun Batum'dan 3. Boğaz Köprüsü'ne kadar zaman içerisinde uzatılmasının ideal olduğu düşüncesini gündeme getirdik. İçten yapılacak demiryolunun da özellikle sahil ile bağlantısının Erzincan-Gümüşhane-Trabzon Demiryolu'nun hayata geçmesini yineledik. Ayrıca, Karadeniz Sahil Yolu'nun çok yoğun olması nedeniyle ki İstanbul'dan Kazakistan'a kadar bu yol kullanılıyor. Belirli bölgelerde aşırı derecede trafik sıkışıklığı oluyor. Bu noktalarda bir an önce çevre yolları bağlantılarının bir an önce yapılması talebinde bulunduk. Cumhurbaşkanımız bu konuları notlarına aldı."

TTSO Başkanı M.Suat Hacısalihoğlu, "Şu anda 23 ilden oluşan cazibe merkezimiz var. Fakat daha önce, 9. Kalkınma planında 13 il cazibe merkezi olarak belirlenmişti. Trabzon da bunlardan bir tanesiydi. Buradaki 12 ilin 7'si yeni çıkan cazibe merkezi arasında yer aldı. Bunların içerisinde Trabzon, Rize, Samsun, Kayseri ve Konya yok. Bu beş ilinde tekrardan cazibe merkezleri kapsamına alınmak süretiyle etki alanı ve verilerin daha iyi çıkması adına bu düzenlemenen yapılmasını vurguladık. Cazibe merkezleri sadece geri kalmış şehirleri kalkındırmak adına değil Anadolu'da belirli illerin yerelde daha güçlü yönetilmesi ve merkez olması adına yararlı olacağını düşünüyoruz. Biz bunrlarıda talep ettik. İnaniyoruz ki önümüzdeki günlerde Sayın Cumhurbaşkanımız bunlarla ilğili gelişmeleri bizlere müjdeleyecektir" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Trabzon'dan 25 bin istihdam bekliyor

Türkiye Ekonomi Şurasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendilerinden bir talebi olduğunu ifade eden TTSO Başkanı M.Suat Hacısalihoğlu, konuşmasına şöyle devam etti:

"Geçtiğimiz yıllarda da Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanımızın da her firmanın bir eleman alması önerisi vardı. Bu toplantıda da Sayın Cumhurbaşkanımız her bölgeden konuşmacıdan bölgelerindeki işletmelere ne kadar eleman alınacağı konusunda taahhüt istedi. Bize sıra gelincede, kaç firmamız olduğunu sorusuna, 8 bin 500 üyemiz olduğunu söyledik. Üye sayımız kadar kişiyi işe koyabileceğimizi söyleyince, 'az' dedi. Biz, 10 bin olabileceğini iletince de Cumhurbaşkanımız bize 25 bin kişi öngördüğünü ifade etti. Bu doğrultuda biz de şehrimizde istihdam seferberliğini başlattık. Sürekli bu konuda toplantılar gerçekleştiriyoruz. Valiliğimiz, İŞKUR ve SGK ile birlikte toplantılar yapmak süretiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz."
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