09.05.2017 12:52:04

Trabzon Havalimanı'nı 2017'nin ilk 4 ayında 1 milyon 121 bin kişi kullandı

Trabzon Havalimanı'nda 2017 yılının ilk 4 ayında iç hatlarda 1 milyon 104 bin 319, dış hatlarda ise 17 bin 411 yolcu geliş-gidiş yaparken, bir önceki yılın aynı dönemine göre dış hatlardaki yolcu sayısı yaklaşık 2 kat arttı.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

Trabzon Havalimanı'nda 2017 yılının ilk 4 ayında iç hatlarda 1 milyon 104 bin 319, dış hatlarda ise 17 bin 411 yolcu geliş-gidiş yaparken, bir önceki yılın aynı dönemine göre dış hatlardaki yolcu sayısı yaklaşık 2 kat arttı.Trabzon Havalimanı'ndan 2016 yılının ilk 4 ayında iç hatlarda geliş gidiş yapan yolcu sayısı 1 milyon 60 bin 473 olarak belirlenirken, yine aynı dönemde dış hatlardaki yolcu sayısı 8 bin 150 olarak gerçekleşmişti. 2017 yılı Ocak, Şubat, Mart ve Nisan ayı itibariyle iç hatlarda 1 milyon 104 bin 319 kişi Trabzon Havalimanı'nı kullanırken, dış hatlarda ise 17 bin 411 kişi geliş-gidiş yaptı. Geçen yılın aynı aylarına oranla iç hatlarda yüzde 4, dış hatlarda ise yüzde 114 artış yaşanırken, 2017'nin ilk 4 ayında toplamda 1 milyon 121 bin 730 kişi Trabzon Havalimanı'nı kullandı.2017 yılı ilk 4 ayında Trabzon Havalimanı'na iç hatlarda 7 bin 492, dış hatlarda ise 674 olmak üzere toplam 8 bin 166 uçak iniş kalkış yaparken, yük trafiğinde ise, iç hatlarda 8 bin 285 ton, dış hatlarda 393 ton ile toplamda 8 bin 678 ton bagaj, kargo ve posta taşındı.