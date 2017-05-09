10.05.2017 10:08:05

Trabzon'dan Japonya'ya somon balığı ihraç edilecek

Trabzon'dan bu yıl ilk kez bir firma tarafından Japonya'ya somon balığı ihracatı gerçekleştirileceği belirtildi.

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Trabzon'dan bu yıl ilk kez bir firma tarafından Japonya'ya somon balığı ihracatı gerçekleştirileceği belirtildi.Arsin Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) üretim yapan Politek Su Ürünleri firması, Japonya'ya 750 ton balık ihraç edecek. Tesislerde hazırlanan ve ağırlıkları 2 ile 6 kilo arasında değişen Somon balıkları ayıklanıp şoklanarak 1 ay sonra gerçekleştirilecek ihracata hazır hale getiriliyor.Konuyla ilgili bir açıklama yapan Firma Genel Müdürü Tayfun Denizer, ilk kez bu yıl Trabzon'dan Japonya'ya Somon balığı ihracatı gerçekleştirileceğini söyledi. Denizer, "Somon balığı dünyada 6 kiloya kadar ulaştığında tüketime sunuluyor. Trabzon'da 500 gram veya 1.5 kiloya gelene kadar tatlı suda veya baraj göllerinde beslenip, büyütülüyor ve istenilen miktara göre, Ekim - Kasım aylarında bu balıklar denize indiriliyor. Mayıs ayına kadar ideal kiloya gelen balıklar tesislerimizde ihracat için büyük bir titizlikle hazırlanıyor" diye konuştu.750 ton somon ihracatı yapılacakTrabzon'dan Japonya'ya bu yıl 750 ton civarında ihracat gerçekleştireceklerini bildiren Tayfun Denizer "Haziran ayının 15'ine kadar hasat dönemi devam edecek. Tesislerimizde işlenen balıklar, paketlendikten sonra Trabzon limanından yola çıkacak ve yaklaşık 35-40 günlük bir yolculuktan sonra Japonya'ya varmış olacak. Bu rakam gelecek yıl 2 bin tona çıkabilecek. Japonya dışında da bazı ülkelerden de talep alıyoruz. Rusya, Belarus, Ukrayna, Azerbaycan, Güney Kore, Malezya, Çin, ve Arap ülkeleri başta geliyor. Bunlarla ilgili görüşmelerimiz devam ediyor" şeklinde konuştu.Dışarıdan gelen taleplere bağlı olarak balık işleme tesislerinin kapasitelerini artırmaya başladıklarını dikkat çeken Denizer "Bu yıl Trabzon'da yaklaşık 2 bin ton somon balığı üretildi. Devlet teşviki dışında firma olarak üreticilere avans şeklinde destek verip, tesislerini geliştirmeleri için katkı sağlıyoruz. Önümüzdeki yıllarda üretim miktarının 5 bin tona çıkmasını bekliyoruz. Yaklaşık 4 milyon dolar döviz getirecek somon ihracatının gelecek yıl daha da artmasını bekliyoruz" dedi.