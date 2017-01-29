29.01.2017 19:38:42

Trabzon'dan 5 bin TL alıyor, dünyaları kazandırdı

Trabzonspor'da üç lig maçında iki gol atan iki de asist yapan Yazıcı, takımına dolaylı olarak tam 3.9 milyon TL kazandırdı.

Trabzonspor'u Gaziantepspor karşısında galibiyete taşıyan isimlerden olan 20 yaşındaki Yusuf Yazıcı aylık kazancına göre takımı adına büyük işler yapmaya devam ediyor.



Aylık 5 bin TL kazandığı belirtilen Yusuf Yazıcı, Süper Lig'in ikinci yarısında oynanan Bursaspor, Kasımpaşa ve Gaziantepspor maçlarına ilk 11'de başladı. Yazıcı, Bursaspor maçında 1 gol, 1 asistle oynarken, Kasımpaşa maçında atılan tek golün asistini yaptı. 20 yaşındaki futbolcu bugünkü Gaziantepspor maçında da takımı adına farkı açan isim olurken Trabzonspor taraftarının takdirini kazandı.



Kazanılan bu maçlarda önemli pay sahibi olan Yusuf Yazıcı böylelikle takımının tam 3.9 milyon TL kazanmasına yardımcı oldu. Bordo mavililer kazandığı her maç başına TFF'den 1.3 milyon TL alırken kazanılan 3 maçla birlikte bu rakam 3.9 milyon TL'yi buldu.

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