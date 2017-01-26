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Trabzon'da yüksek kesimlerde kapanan yollar açıldı
26.01.2017 19:31:29

Trabzon'da yüksek kesimlerde kapanan yollar açıldı

Trabzon'da yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan mahalle yolları belediye ekiplerinin çalışmalarıyla yeniden açıldı.

Trabzon'da yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan mahalle yolları belediye ekiplerinin çalışmalarıyla yeniden açıldı.

Trabzon'da birkaç gün süreceği belirtilen kar yağışının Cuma günü şehrin merkezinde etkili olması beklenirken, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Trabzon'da kapanan mahalle yollarının tamamını yeniden açtı. Ekiplerin yayla yollarının açılması için çalışmaları ise daha sonra yapılacağı belirtildi.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, kar yağışının Cuma gününden itibaren etkisini arttırmasının beklendiğini ifade ederek, "Vatandaşlarımızdan ricamız kar yağışı süresince özel araçlarını kullanmamaları, kullanmak durumunda olanlarında kar lastiği veya zincir olmadan yola çıkmamasıdır. Mahsur kalma, hasta ve cenaze gibi olaylar her zaman birinci önceliğimizdir. Bu durumda 112 ekiplerine ulaşılmasıyla birlikte ekiplerimiz gerekli çalışmaları ivedilikle gerçekleştirecektir. Halkımızdan bu zamana kadar olduğu gibi bundan sonra da aynı anlayışla bizlere yardımcı olmalarını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

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