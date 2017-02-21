21.02.2017 17:24:49

Trabzon'da uyuşturucu operasyonu

Trabzon Emniyet Müdürlüğüne bağlı Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri düzenledikleri operasyonda, 3 kilo 100 gram 'skunk' adı verilen uyuşturucu ele geçirdi. Olayla ilgili 1'i Fas uyruklu kadın olmak üzere 3 kişi gözaltına alındı.

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Trabzon Emniyet Müdürlüğüne bağlı Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri düzenledikleri operasyonda, 3 kilo 100 gram 'skunk' adı verilen uyuşturucu ele geçirdi. Olayla ilgili 1'i Fas uyruklu kadın olmak üzere 3 kişi gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, otomobille İstanbul'dan Trabzon'a uyuşturucu getirileceği bilgisini alan Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri söz konusu otomobili Trabzon'un girişindeki sahil yolunda durdurdu.Otomobil daha sonra emniyet müdürlüğü önüne çekilerek 'Jill' isimli narkotik köpeğiyle yapılan aramada, zula diye tabir edilen yerinde esrardan 20 kat daha tehlikeli olan 3 kilo 100 gram 'skunk' diye bilinen uyuşturucu madde ele geçirildi.Olayla ilgili Fas uyruklu F.A. adlı kadın ile Türk uyruklu Ş.Ç ve R.D. gözaltına alındı.