24.02.2017 16:35:27

Trabzon'da toplum yararına projeler başlıyor

Türkiye İş Kurumu'nun (İŞKUR), düzenlenen Toplum Yararına Programlar (TYP) ile geçici süreli, birçok işçi ve personel alımı ile işsizlikle mücadelede önemli bir rol oynadığı belirtildi.

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Türkiye İş Kurumu'nun (İŞKUR), düzenlenen Toplum Yararına Programlar (TYP) ile geçici süreli, birçok işçi ve personel alımı ile işsizlikle mücadelede önemli bir rol oynadığı belirtildi.Bu projelerin başvurularının Trabzon'da 27 Şubat 2017 tarihinde başlayıp 3 Mart 2017 tarihinde sona ereceğini kaydeden Trabzon Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Adnan Zengin, "Vatandaşlarımızın mağdur olmaması için 3 Mart tarihine kadar İŞKUR il müdürlüklerine veya www.iskur.gov.tr internet adresine müracaat etmeleri gerekmektedir" dedi.Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Trabzon Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Adnan Zengin "Geçici süreli çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarına gerçekleştirilecek olan alımlarda bu sayı 3 bin 500 kişi olarak belirlenmiştir. Bu kapsamda bu yıl gerçekleştirilecek olan alımlar kura usulü ile gerçekleştirilecek olup, bir kişi aynı gün başvuruları başlayan TYP'lerden yalnızca birisine müracaat edebilecektir. Bu doğrultuda projelere başvuracak olan adayların adres bilgilerini güncellemeleri önem arz etmektedir" dedi.Zengin, katılımcıların noter kurası sonrası oluşan listelerde aynı adreste birden fazla kişinin isminin olması halinde; başvuranlardan İŞKUR'a kayıt tarihi daha eski olana öncelik tanınacağını, kurum kayıt tarihlerinin aynı olması halinde ise başvuranlardan yaşı büyük olan vatandaşın söz konusu TYP'ye katılacağını söyledi.Bunun yanı sıra İl Müftülüğü dışında gerçekleştirilecek olan projelere kontenjan sayısından fazla başvuru olması durumunda 35 yaş altındaki vatandaşların (engelli, eski hükümlü, kadın, terörden etkilenen hariç) katılamayabileceğine değinen İl Müdürü Zengin, başvuru yapanların yapılacak noter huzurunda kura çekilişi yöntemiyle sadece asıl katılımcıların seçileceğini, belirlenen asıl katılımcılar dışında programa başvuran diğer kişilerin ise yedek katılımcı olarak değerlendirileceğini belirtti.Seçim yöntemleri sonrası oluşan listelerin nihai liste olmadığına değinen Zengin, nihai listelerin gerekli inceleme ve kontrol işlemleri sonrasında kesinleşeceğini, inceleme işlemleri tamamlanmadan programların başlatılmayacağını sözlerine ekledi.