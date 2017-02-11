11.02.2017 10:14:29

Trabzon'da şüpheli ölüm

Trabzon'un Sürmene ilçesinde bir kişi yol kenarında ölü bulundu.

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Trabzon'un Sürmene ilçesinde bir kişi yol kenarında ölü bulundu.Edinilen bilgiye göre, ilçenin Balıklı Mahallesinde yaşayan 65 yaşındaki S.M., evinin önünde yol kenarında ölü bulundu. Sabahın erken saatlerinde yoldan geçen vatandaşlar S.M.'nin cansız bedeni görünce emniyet ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen emniyet ekipleri ve savcının incelemesinin ardından S.M'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Trabzon Adli Tıp Kurumuna gönderildi.Olayla ilgili soruşturma sürüyor.