30.07.2017 12:41:04

Trabzon'da oyuncak ayıyla uyuşturucu sevkiyatı polise takıldı

Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri İstanbul'dan Trabzon'a gönderilen kargo paketinde yaptıkları aramada oyuncak ayıcık içine gizlenmiş 990 adet ecstasy hapı ele geçirdi. Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.



Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan Trabzon'un Akçaabat ilçesindeki bir kargo şubesine İ.B. isimli şahsın ecstasy hapı göndereceği bilgisi alan Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri hemen harekete geçerek, bu yönde çalışma başlattı.



Ekipler yaptıkları aramada kargo paketi içerisinde bulunan oyuncak ayıcık içerisine gizlenmiş 990 adet ecstasy hapı ele geçirdi.



Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli İ.B. savcılığa sevk edildi.