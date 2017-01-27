27.01.2017 15:19:02

Trabzon'da Osmanlı Devleti'nin kuruluşunun 718. yıldönümü etkinliği

Trabzon'da Osmanlı Devleti'nin kuruluşunun 718'inci yıldönümü düzenlenen etkinlikle kutlanırken, program kapsamında mehter gösterisi yapıldı, pilav ve ayran ikram edildi.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

Trabzon'da Osmanlı Devleti'nin kuruluşunun 718'inci yıldönümü düzenlenen etkinlikle kutlanırken, program kapsamında mehter gösterisi yapıldı, pilav ve ayran ikram edildi.Osmanlı Devleti'nin kuruluşunun 718'inci yıldönümünün kutlandığı Osmanlı Haftası kutlamaları çerçevesinde Atatürk Alanı'nda Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından bir anma etkinliği düzenlendi.Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı'nın konseriyle başlayan programa yoğun ilgi olurken, alanda bulunanlar 3 bin kişilik pilav ve ayran alabilmek için uzun kuyruk oluşturdu.Burada bir konuşma yapan Trabzon Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Sait Gürsoy, "Bugün ecdadımızın adalet ve insan sevgisi anlayışını sürdürmeye devam ediyoruz. Hakkı, adaleti, hukuku, Allah'a kul olmayı, peygamberin sünnetine uymayı kendisine prensip edinmiş olan, dünyaya adalet dağıtan ve Avrupa'ya gittiğinde 'Kardinal külahı görmektense Osmanlı sarığı görmeyi tercih ederim' diyen oradaki insanlara adaleti, barışı ve kardeşliği getiren muhteşem devletin torunları olarak ecdadımızın bu anlayışını dünya döndükçe sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.