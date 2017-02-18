18.02.2017 13:38:10

Trabzon'da model gemi yapımını öğreniyorlar

Trabzon Büyükşehir Belediyesi eğitim, spor, el sanatları, geleneksel sanatlar, yabancı dil, bilgisayar, teknoloji gibi birçok farklı branşta açtığı kurslarda eğitimlerini sürdürüyor.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

Trabzon Büyükşehir Belediyesi eğitim, spor, el sanatları, geleneksel sanatlar, yabancı dil, bilgisayar, teknoloji gibi birçok farklı branşta açtığı kurslarda eğitimlerini sürdürüyor.Bugüne kadar 9 bin 500 kursiyere eğitim veren Büyükşehir Belediyesinin ilk kez düzenlediği Model Gemi Kursu, katılımcıların yoğun ilgisiyle devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (TRAMEK) hizmet binasında sürdürülen kursa, 22 kursiyer katılırken 2 ay önce başlayan ve 3 ay sonra tamamlanacak olan kursun ardından açılacak olan Model Gemi Kurslarına katılım başvuruları yoğun talep nedeniyle şimdiden tamamlandı.Kurslarla ilgili değerlendirmelerde bulunan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, belediye olarak bir okul gibi eğitim verdiklerini söyledi. Büyükşehir Belediyesinin birçok farklı branşta kurslar açtığını ve yeterli sayıda talep gelmesi durumunda her ilçede istenilen kursların rahatlıkla açılabildiğini kaydeden Başkan Gümrükçüoğlu, "Bu kapsamda gerçekleştirmekte olduğumuz Model Gemi Kursumuzda eğitim devam ediyor. İleri ki dönemlerde açılacak olan kurslarımız içinde şimdiden başvuruların tamamlandığını görmek bizleri mutlu ediyor. Bu kursumuz sayesinde insanlarımız el sanatlarını geliştirebildikleri gibi ciddi şekilde ek gelir elde edebilecekleri meslek sahibi oluyorlar. Kursumuzun sonunda kursiyerlerimizin eserlerini sergi ile vatandaşlarımızın beğenisine sunacağız" ifadelerini kullandı.