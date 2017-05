11.05.2017 11:57:13

Trabzon'da mobilya fabrikasındaki yangın sürüyor

Arsin Belediye Başkanı Erdem Şen, mobilya fabrikasında çıkan yangının ilk belirlemelere göre elektrik kontağından çıktığını belirterek, "Yangına müdahale halen daha devam ediyor. Diğer binaya sıçramamasına çalışılıyor. Bu son 1 yıl içerisindeki organize sanayi bölgesindeki 5. yangın" dedi.Trabzon'da sabah saatlerinde bir mobilya fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesine rağmen sürüyor. Trabzon'un Arsin ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) sabah saat 08.00 sıralarında Gündoğdu Mobilya'ya ait fabrikada henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangının büyük bir bölümü söndürülürken, fabrika çalışan bir kişi sinir krizi geçirdi. 112 ekipleri müdahalesiyle ambulansa getirilen çalışan hastaneye kaldırıldı.Yangının müdahale sırasında bir itfaiye erinin kolunun kırıldığını ifade eden Arsin Belediye Başkanı Erdem Şen, "Maalesef sabah saat 8 sıralarında organize sanayi bölgemizin en büyük sanayi işletmelerinden biri olan Gündoğdu Fabrikasında bir yangın çıktı. 27 dönüm arazi üzerine kurulu büyük bir fabrika. Elektrik kontağından çıktığı düşündüğümüz bir yangın. Normal bir yangında 7 dakikada yangın her yeri sarıyor. Ama bu bir mobilya fabrikası olduğu için sünger ve ahşap malzemelerle 3-4 dakikada her tarafı etkileyebiliyor. Sevindirici olan şey Allah'a şükürler olsun can kaybı yok. Ancak bir itfaiye erimiz yangına müdahale sırasında büyük ihtimal kolu kırıldı onu hemen 112 aldı götürdü" şeklinde konuştu.Yangına müdahalenin halen daha devam ettiğini kaydeden Başkan Şen, "Diğer binaya sıçramamasına çalışılıyor. Son 1 yıl içerisindeki bu organizedeki 5. yangın. İtfaiye eri alınmasında maalesef KPSS şartı getirdiler. Bu yerel imkanlarla seçilmesi lazım. Güçlü ve kuvvetli olan kişilere bir seçme hakkının olması lazım. Büyükşehir belediyesi şuanda Arsin'de bir itfaiye yeri yaptı. Yaklaşık 15 gün sonra faaliyete geçecek. Bunu mevzuatlarla güçlendirmemiz lazım. Herkesin bu konuda daha duyarlı olması lazım" ifadelerini kullandı.