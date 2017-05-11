11.05.2017 13:31:59

Trabzon'da mobilya fabrikasındaki yangın 5,5 saattir sürüyor

Trabzon'da sabah saatlerinde bir mobilya fabrikasında çıkan yangın 5,5 saattir sürüyor.

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Trabzon'da sabah saatlerinde bir mobilya fabrikasında çıkan yangın 5,5 saattir sürüyor.Arsin ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) sabah saat 08.00 sıralarında Gündoğdu Mobilya'ya ait fabrikada elektrik kontağından çıktığı sanılan yangına Rize ve Giresun'dan gelen itfaiye araçları ile birlikte toplam 75 araç ve 200'e yakın personel müdahale ediyor. İmalat bölümünde çıkan yangının idari bölüm ve diğer binalara sıçramaması için itfaiye ekipleri çalışmalarını sürdürürken, şuana kadar oluşan maddi hasarın 50 milyon TL civarında olduğu kaydedildi.Öte yandan yangının sabah işe gelen personelin akşam iş çıkışı kapatılan elektrik sigortalarının şartellerini kaldırdıkları sırada bir patlama ile birlikte başladığı öğrenildi.