11.05.2017 10:21:44

Trabzon'da mobilya fabrikasında sabah saatlerinde çıkan yangın sürüyor

Trabzon'da sabah saatlerinde bir mobilya fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesine rağmen 2,5 saattir sürüyor.

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Trabzon'da sabah saatlerinde bir mobilya fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesine rağmen 2,5 saattir sürüyor.Trabzon'un Arsin ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) sabah saat 08.00 sıralarında Gündoğdu Mobilya'ya ait fabrikada henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. 2,5 saattir devam eden yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesine rağmen kontrol altına halen alınamazken, yoğun duman nedeniyle çok sayıda 112 ekibi bölgeye sevk edildi.Trabzon Valisi Yücel Yavuz ve Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Seyfullah Kınalı olay yerine giderek calışmalar hakkında bilgi alırken, fabrika yetkililerinden şuana kadar yangınla ilgili bir açıklama yapılmadı.İkinci mobilya fabrikası yangınıÖte yandan Arsin Organize Sanayi Bölgesi'nde son 5 ay içerisinde 2. kez bir mobilya fabrikasında yangın çıktı. 2 Ocak 2017 tarihinde de aynı organize sanayi bölgesinde Üçyıldız Mobilya Fabrikası'nda da yangın çıkmıştı. Yangında büyük maddi hasar oluşmuştu. OSB Bölgesi'nde itfaiye istasyonunun bulunmaması ise o dönemde tepkilere neden olmuştu. Aradan geçen kısa zaman içerisinde yeniden böyle bir yangının meydana gelmesi itfaiye sorunu tartışmalarını yeniden gündeme getirdi.