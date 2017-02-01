01.02.2017 13:41:03

Trabzon'da kumar ve fuhuş operasyonu

Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ortahisar ilçesinde iki farklı iş yerine kumar baskını düzenlerken, istihbarat üzerine fuhuş yapıldığı belirtilen bir otele de operasyon düzenledi.

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Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ortahisar ilçesinde iki farklı iş yerine kumar baskını düzenlerken, istihbarat üzerine fuhuş yapıldığı belirtilen bir otele de operasyon düzenledi.Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro ekipleri; Ortahisar ilçesi İskenderpaşa Mahallesi'nde iki farklı iş yerinde kumar oynandığı gerekçesi ile iş yerinde arama gerçekleştirdi. Polis ekiplerinin yapmış olduğu aramada iş yerinde kumar oynandığı tespit edilirken, kumar oynanan malzemelere ve iki iş yerine cezai işlem uyguladı.Ahlak Büro ekipleri diğer operasyonu ise aynı ilçenin Çömlekçi semtinde gerçekleştirdi. Bir otelde yabancı uyruklu kadınların para karşılığında fuhuş yaptıkları istihbaratını alan polis ekipleri, adrese baskın düzenledi. Yapılan baskında 5 yabancı uyruklu kadın gözaltına alınarak İl Emniyet Müdürlüğü'ne sevk edildi. Buradaki işlemlerinin ardından kadınlar sınır dışı edildi.