08.05.2017 14:08:09

Trabzon'da kitap fuarı sona erdi

Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Doğu Karadeniz'in en büyük kitap fuarı sona erdi.

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Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Doğu Karadeniz'in en büyük kitap fuarı sona erdi.28 Nisan tarihinde açılan ve 7 Mayıs Pazar günü sona eren 4. Trabzon Kitap Fuarı kitapseverler tarafından yoğun ilgi gördü. Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde düzenlenen 90 yazar ve 90 yayınevinin katıldığı fuarda düzenlenen imza günleri ve söyleşilere kitap dostlarının gösterdiği büyük ilgi yayınevleri ve yazarları mutlu etti. Kitap Fuarına çocuk edebiyatı, tarih, dini ilimler, kişisel gelişim, eğitim alanlarında Türkiye'nin tanıdığı birçok yazar katılırken, Büyükşehir Belediyesi otobüsleri ile 24 okuldan öğrenciler belirlenen günlerde kitap fuarına ücretsiz olarak taşındı.Fuarın onuncu günü vatandaşlar kitap fuarına akın etti. Bilal Sami Gökdemir, Prof. Dr. Ahmet Şimşirligil, Pelin Çift, Gülten Subaşı Kaya, Ali Ural, Sıtkı Öztürk, Mine Sota, İbrahim Özbay ve düzenlenen imza günleri ve söyleşi programları ile kitapseverlerle buluştu.Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, 28 Nisan-7 Mayıs tarihleri arası Trabzon'da yapılan Karadeniz'in en büyük kitap fuarına gösterdikleri yoğun katılımdan dolayı kitapseverlere teşekkür ederek "Tarih, uygarlık, kültür ve sanat kenti Trabzon önemli bir organizasyona daha ev sahipliği yaptık. Kitap fuarı ile büyük bir kültür şöleni yaşadık" dedi.Başkan Gümrükçüoğlu, fuarda yazarların okuyucuları ile buluştuğunu da ifade ederek, "Fuara okullardan öğrencileri otobüslerle ücretsiz olarak taşıdık. Fuarı ziyaret eden vatandaşlar burada indirimli kitap alma imkanı elde etti. Biz yayınevlerini ve yazarları halk ile buluşturmayı çok önemsedik. Bu noktada imkânları kendilerine tahsis etmeye gayret ettik. Her hangi bir ücret talep etmedik. Bu kültüre sanata edebiyata kitap okuma alışkanlığımızı daha da arttırmak içindir" ifadelerini kullandı.