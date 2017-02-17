17.02.2017 16:36:33

Trabzon'da kar mücadelesi çalışmaları sürdürülüyor

Trabzon'da kar mücadelesi çalışmalarına Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri tarafından devam ediliyor.

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Trabzon'da kar mücadelesi çalışmalarına Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri tarafından devam ediliyor.Trabzon'da 15 Şubat'ta gece saatlerinde başlayan ve bugün öğle saatlerinde son bulan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan mahalle yollarının büyük çoğunluğu Büyükşehir Belediyesi ekiplerince yeniden ulaşıma açıldı. İl genelinde anayolu ulaşıma kapalı olan yaklaşık 45 mahalle bulunurken, belediye ekipleri ayrıca başta Trabzon şehir merkezi olmak üzere il genelinde temizlik çalışmaları ile buzlanmaya karşı tuzlama çalışmaları ve tali yollardaki çalışmalarına devam ediyor.Karla mücadele çalışmalarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, mahallelerin ana yollarındaki çalışmaların büyük ölçüde tamamlanmasıyla birlikte tali yollardaki çalışmalara da hız verdiklerini belirterek, "Çalışmalarımız hafta sonu da aralıksız olarak devam edecektir. Halkımızın huzur ve güveni için günlerdir sahada çalışmalarını sürdüren mesai arkadaşlarıma ve ekiplerimize her daim yardımcı olan hemşehrilerime teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.