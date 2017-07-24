24.07.2017 11:04:29

Trabzon'da ihracatın lideri fındık

Fındık, 425 milyon 833 bin 757 dolarla yılın ilk 6 ayında Trabzon'dan en çok ihraç edilen ürün oldu.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerine göre, Trabzon'dan yılın ilk 6 ayında 57 milyon 72 bin 764 kilogram fındık ve mamulleri ihraç edildi. Söz konusu dönemde yapılan ihracattan 425 milyon 833 bin 757 dolar gelir elde edildi.

Trabzon'dan yapılan ihracatın 266 milyon 727 bin 571 dolarlık kısmını naturel iç fındık oluştururken, kalan 159 milyon 106 bin 186 dolarlık kısmını da kavrulmuş, kıyılmış ve füre olmak üzere işlenmiş fındık oluşturdu.

DKİB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hamdi Gürdoğan, Trabzon'dan yılın ilk 6 ayında en çok ihraç edilen ürün sıralamasında fındığın liderliğini koruduğunu söyledi.

Fındık ihracatında, Türkiye'de birinci sırada Trabzon'un yer aldığını vurgulayan Gürdoğan, Trabzon'un Türkiye geneli fındık ihracatının yüzde 50'sini tek başına gerçekleştirdiğini belirtti.

Trabzon'dan yapılan ihracatta ikinci sırayı 23 milyon 436 bin 350 dolarla domatesin aldığını vurgulayan Gürdoğan, üçüncü sırada ise 10 milyon 983 bin 175 dolarla kuru soğanın geldiğini ifade etti.