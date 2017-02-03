03.02.2017 13:57:30

Trabzon'da Fetullah Gülen'in 2 yeğeni gözaltına alındı

FETÖ/PDY'nin Trabzon yapılanmasına yönelik sürdürülen operasyonlarda Fetullah Gülen'in 2 yeğenin de aralarında bulunduğu 16 kişi gözaltına alındı.

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FETÖ/PDY'nin Trabzon yapılanmasına yönelik sürdürülen operasyonlarda Fetullah Gülen'in 2 yeğenin de aralarında bulunduğu 16 kişi gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, Trabzon Kaçakçılık ve Organize Suçlar İle Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri; Trabzon yapılanmasına yönelik 5 ilde operasyon düzenledi. Bu operasyonlarda Fetullah Gülen'in yeğenleri A.G ve R.G'nin aralarında bulunduğu 16 kişi gözaltına alındı. Öte yandan, gözaltına alınan kişiler arasında Arsin Spor'un eski başkanı Y.K'nın da bulunduğu bilgisine ulaşıldı.