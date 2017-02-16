16.02.2017 19:13:06

Trabzon'da eğitime kar engeli

Trabzon'da kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Yoğun kar yağışı nedeniyle Cuma günü eğitime 1 gün ara verilirken kamuda görev yapan engelli ve halimeler de aynı gün idari izinli sayılacak.

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Trabzon'da kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Yoğun kar yağışı nedeniyle Cuma günü eğitime 1 gün ara verilirken kamuda görev yapan engelli ve halimeler de aynı gün idari izinli sayılacak.Konuyla ilgili Trabzon Valiliğinden yapılan açıklamada "Meteorolojik veriler dikkate alınarak yapılan değerlendirme sonucu; akşam saatlerinden itibaren gece yarısına kadar devam edecek olan yoğun kar yağışına bağlı ulaşımda yaşanabilecek güçlük ve sıkıntılar nedeniyle 17 Şubat 2017 Cuma günü Trabzon ilimiz genelinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı bütün eğitim öğretim kurumlarında eğitime 1 gün süreyle ara verilmesine, ayrıca hamileler ile engelli kamu personelinin de aynı gün idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir" denildi.