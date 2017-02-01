01.02.2017 16:39:41

Trabzon'da 'ByLock' soruşturmasında öğretmen çift tutuklandı

Trabzon'da yürütülen 'ByLock' soruşturmasında evli oldukları öğrenilen iki öğretmen tutuklandı.

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Trabzon'da yürütülen 'ByLock' soruşturmasında evli oldukları öğrenilen iki öğretmen tutuklandı.Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekiplerinin yürütmüş olduğu FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 'ByLock' kullandığı belirlenen 2'si kadın 3 öğretmen bugün adliyeye sevk edildi. Hakim karşısında çıkan H.T. ve A.T. isimli evli çift tutuklanarak Bahçecik Cezaevi'ne gönderilirken, F.İ. isimli kadın ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.